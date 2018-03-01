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Battlefield 2018'den yeni bilgiler var

Electronic Arts ve Dice işbirliği ile geliştirilen Battlefield 2018 hakkında bazı yeni detaylar ortaya çıktı. Bu senenin son çeyreğinde satışa sunulması beklenen yapım hakkında şimdilik en ufak bir bilgiye bile sahip değiliz. Fakat bu durum o kadar da uzun sürmeyecek gibi görünüyor

Battlefield 2018'den yeni bilgiler var
Oyunun geliştirici ekibi olan DICE adına konuşan Randy Evans, yakında Battlefield 2018 için duyuru videosunun yayınlanacağını açıkladı. Yayınlanacak olan duyuru videosu ile birlikte en azından oyunun geçeceği döneme ait bilgiler edinmiş olacağız.

Hatırlanacağı üzere son Battlefield 1 oyunu 1. Dünya Savaşı’na odaklanmıştı. Osmanlı Devleti’nin de içerisinde bulunduğu 1. Dünya Savaşı’nı konu edinen yapımda Çanakkale Cephesi’nde de savaşma imkanı bulmuştuk.

Dolayısıyla bir sonraki oyunun da bir Dünya Savaşı temasını işlemesi sürpriz olmayacaktır. Fakat söylentilere bakacak olursak Battlefield 2018 modern savaşları konu edinecek. Elbette bu modern savaşların hangi dönemi kapsayacağı hakkında henüz bir bilgi yok. Fakat Orta Doğu’daki güncel mücadeleleri konu alan bir çatışma ortamının da oyuna yansıtılabileceği konuşuluyor. Tabi bunların şimdilik bir söylentiden ibaret olduğunu da unutmamak gerekli. Oyun hakkındaki önemli detaylar tanıtım videosu ile birlikte öğreneceğiz. Muhtemelen tanıtım videosu önümüzdeki günlerde yayınlanacaktır.

Bu arada dip not olarak belirtelim. 2018 Ekim ayında çıkması planlanan yapım 9-11 Haziran’da gerçekleşecek olan EA Play etkinliğinde oynanabilir olacak.



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