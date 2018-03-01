Battlefield 2018'den yeni bilgiler var

Adem Özdoğan

Oyunun geliştirici ekibi olanadına konuşan, yakında Battlefield 2018 için duyuru videosunun yayınlanacağını açıkladı. Yayınlanacak olan duyuru videosu ile birlikte en azından oyunun geçeceği döneme ait bilgiler edinmiş olacağız.Hatırlanacağı üzere sonoyunu’na odaklanmıştı. Osmanlı Devleti’nin de içerisinde bulunduğu 1. Dünya Savaşı’nı konu edinen yapımda Çanakkale Cephesi’nde de savaşma imkanı bulmuştuk.Dolayısıyla bir sonraki oyunun da birtemasını işlemesi sürpriz olmayacaktır. Fakat söylentilere bakacak olursakmodern savaşları konu edinecek. Elbette bu modern savaşların hangi dönemi kapsayacağı hakkında henüz bir bilgi yok. Fakat Orta Doğu’daki güncel mücadeleleri konu alan bir çatışma ortamının da oyuna yansıtılabileceği konuşuluyor. Tabi bunların şimdilik bir söylentiden ibaret olduğunu da unutmamak gerekli. Oyun hakkındaki önemli detaylar tanıtım videosu ile birlikte öğreneceğiz. Muhtemelen tanıtım videosu önümüzdeki günlerde yayınlanacaktır.Bu arada dip not olarak belirtelim. 2018 Ekim ayında çıkması planlanan yapım 9-11 Haziran’da gerçekleşecek olanetkinliğinde oynanabilir olacak.