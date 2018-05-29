Battlefield V ile WW2 cephelerine geri dönüyoruz

İster senaryo modunu, isterseniz de çoklu oyunculu modları oynamak istiyor olun, Battlefield 5’te takım olarak hareket etmenin önemi çok büyük. Scout, Assault, Medic ve Support’tan oluşan 4 sınıf geri dönüyor. Bu sınıflara mensup karakterler ve özelleştirebileceğiniz silahlarınızla uzun saatler sizi bekliyor.

Tabii yalnızca farklı sınıflara mensup karakterler değil, aynı zamanda gerçek zamanlı taktikler de zaferler kazanabilmeniz için önemli. Senaryo modunda yapay zeka kontrolündeki takım arkadaşlarınızla yakın ilişkiler içinde olmanız sizin yararınıza olacaktır. Takımdan ayrılarak tek başınıza hareket etmeniz durumunda başarısız görevler kaçınılmaz. Yani evet, bu bir Call of Duty oyunu değil. Multiplayer tarafına baktığımızda ise şimdiden birçok Battlefield oyuncu takımının 5 numara için hazırlıklara başladığını söyleyebiliriz.

Oyunda Conquest, Domination, Team Deathmatch, Frontlines, ve Breakthrough gibi klasik multiplayer modların yanında bir de Grand Operations oyun modu bulunacak. Bu modda birden fazla haritada, birden fazla oyun tipinde mücadele edeceğiz. Örneğin, savaş alanına bir paraşütle atlayarak mücadeleye dahil olacak, daha sonra takımınızla bir bölgeyi ele geçirecek ve ardından farklı bir haritada tank savaşına dahil olarak yeni bir bölgeyi daha ele geçirmek için mücadele verebileceksiniz. Tabii tüm mücadelelerde araçların ve araç kullanımının da önemi büyük olacak.

Ve evet, bu oyunda standart bir senaryo modu olmayacak. Bunun yerine War Stories ismi verilen kısa hikayeli görevler olacak.

Oyunda Combined Arms ismi verilen bir Co-Op oyun modu da yer alacak. Bu modun 4 gerçek oyuncuya kadar destek veren, tek kişilik ve çoklu oyunculu modlar arasında köprü kuran bir oyun modu olacağı söyleniyor.

Evet, oyun içi ödeme sistemi var, ama oynanış sistemini etkilemeyecek

Son yıllarda çıkan birçok oyunda kutu sistemi, oyun içi parayla satın alınabilen eşyalar ve benzeri uygulamalar bulunuyor. Battlefield V’te ise bunların büyük bir kısmı yer almayacak. Oyun içi ödeme sistemi var, ama kozmetik görüntü için. Yani silah, ekipman ya da giysilerinizde düzenlemeler yapabileceksiniz. Yani bir oyuncu daha fazla para vererek oyunda sizden daha güçlü bir konuma gelmeyecek. Aynı durum sizin için de geçerli tabii.

Hem biliyorsunuz, oynanışa etki eden gerçek paralı ödeme sistemleri sayesinde EA’in başı oldukça ağrımıştı. Yakın geçmişe baktığımızda Star Wars Battlefornt 2 örneğini gösterebiliriz.

Battlefield 5 ne zaman çıkıyor?

Battlefield 5’in multiplayer beta sürecinin E3 2018’den sonra, Sonbahar dönemine doğru başlaması planlanıyor. Oyunun tam sürümü ise, PC, PS4 ve XONE platformları için 19 Ekim itibarıyla raflarda olacak.



