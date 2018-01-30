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Batuhan Ekşi'den Kalbimdeki Deniz dizisine veda

Fox TV'de yayınlanan, Pastel Film imzalı 'Kalbimdeki Deniz' dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşanacak

30 Ocak 2018, Salı 12:15
Batuhan Ekşi'den Kalbimdeki Deniz dizisine veda
'Kalbimdeki Deniz'de iki sezondur 'Mustafa' karakterine hayat veren Batuhan Ekşi, senaryo gereği yeni bölümün ilk sahnelerinde ölerek diziye veda edecek.

Sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajı yayınlayan Batuhan Ekşi, "Ne denir bilmiyorum. Siz güzel seyircimize çok teşekkür ederim. Düşünceleriniz, söyledikleriniz beni çok duygulandırdı ve gururlandırdı. Ben de 'Mustafa’yı çok sevdim, ondan çok şey öğrendim. Dünyada hâlâ iyilik var. Çok seveceğimiz yeni karakterlerde görüşmek üzere, iyi ki varsınız" notunu düştü.


BATUHAN EKŞİ'NİN DAHA ÖNCE OYNADIĞI DİZİLER


Batuhan Ekşi, daha önce İntikam, Medcezir, Yaz'ın Öyküsü, Göç Zamanı dizilerinde rol almıştı. 

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