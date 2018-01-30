Batuhan Ekşi'den Kalbimdeki Deniz dizisine veda



BATUHAN EKŞİ'NİN DAHA ÖNCE OYNADIĞI DİZİLER

Batuhan Ekşi ile Hazal Adıyaman aşk yaşıyor!

Elif Bayram

iki sezondurkarakterine hayat veren, senaryo gereği yeni bölümün ilk sahnelerinde ölerek diziye veda edecek.Sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajı yayınlayan Batuhan Ekşi, "Ne denir bilmiyorum. Siz güzel seyircimize çok teşekkür ederim. Düşünceleriniz, söyledikleriniz beni çok duygulandırdı ve gururlandırdı. Ben de 'Mustafa’yı çok sevdim, ondan çok şey öğrendim. Dünyada hâlâ iyilik var. Çok seveceğimiz yeni karakterlerde görüşmek üzere, iyi ki varsınız" notunu düştü.Batuhan Ekşi, daha önce İdizilerinde rol almıştı.