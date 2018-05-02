Batuhan Ekşi: Medcezir hayatımı değiştirdi

EKRANLARDA BÜYÜDÜM

MEDCEZİR HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ

Büşra Kamış

Menajer Uğur Keleş ve Onur Kutlu koordinatörlüğünde yaklaşık iki saat öğrencilerin merak ettiklerini cevaplayan genç oyuncular, söyleşi sırasında keyifli dakikalar yaşadı.Oyunculuğa çocukluktan başladığını belirten Hazal Şenel; "Henüz çocuk yaşlardayken başladım oyunculuğa. Birçok projede yer aldım. Yer aldığım dizilerde canlandırdığım karakterlerin hepsi ile birden hatırlanıyor olmak gurur verici."Oyuncu Batuhan Ekşi ise; "Ben de aynı şekilde birçok projede başrol olarak yer aldım ama sanırım en çok akıllarda kalan 'Medcezir' dizisinde canlandırdığım 'Doruk' karakteri oldu. Bu yüzden Medcezir dizisinin hayatımdaki yeri çok özel." ifadelerini kullandı.Kahkahaların eksik olmadığı söyleşide öğrencilerin sorularını samimi şekilde cevaplayan genç oyuncular, hatıra fotoğrafı da çektirmeyi ihmal etmedi.