Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Batuhan Ekşi: Medcezir hayatımı değiştirdi

Oyuncu Hazal Şenel ve Batuhan Ekşi, Üniversite Medya Birliği katkılarıyla düzenlenen Arel Üniversitesi 4. İletişim Günleri etkinliği kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.
 

Batuhan Ekşi: Medcezir hayatımı değiştirdi
Menajer Uğur Keleş ve Onur Kutlu koordinatörlüğünde yaklaşık iki saat öğrencilerin merak ettiklerini cevaplayan genç oyuncular, söyleşi sırasında keyifli dakikalar yaşadı. 

EKRANLARDA BÜYÜDÜM


Oyunculuğa çocukluktan başladığını belirten Hazal Şenel; "Henüz çocuk yaşlardayken başladım oyunculuğa. Birçok projede yer aldım. Yer aldığım dizilerde canlandırdığım karakterlerin hepsi ile birden hatırlanıyor olmak gurur verici."

MEDCEZİR HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ


Oyuncu Batuhan Ekşi ise; "Ben de aynı şekilde birçok projede başrol olarak yer aldım ama sanırım en çok akıllarda kalan 'Medcezir' dizisinde canlandırdığım 'Doruk' karakteri oldu. Bu yüzden Medcezir dizisinin hayatımdaki yeri çok özel." ifadelerini kullandı.

Kahkahaların eksik olmadığı söyleşide öğrencilerin sorularını samimi şekilde cevaplayan genç oyuncular, hatıra fotoğrafı da çektirmeyi ihmal etmedi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Bengü ve sevgilisi Selim Selimoğlu nişanlandı

Bengü ve sevgilisi Selim Selimoğlu nişanlandı
İstanbullu Gelin 48. son bölüm izle! Faruk'a ne oldu?

İstanbullu Gelin 48. son bölüm izle! Faruk'a ne oldu?
Yetkin Dikinciler baba oldu

Yetkin Dikinciler baba oldu
Funda Arar: Sen beni bir de gençliğimde görecektin

Funda Arar: Sen beni bir de gençliğimde görecektin
Sibel Can gizli koleksiyoner çıktı

Sibel Can gizli koleksiyoner çıktı
Tuba Ünsal alyansını çıkardı!

Tuba Ünsal alyansını çıkardı!
Şahan Gökbakar müjdeyi verdi: Recep İvedik 6 Geliyor

Şahan Gökbakar müjdeyi verdi: Recep İvedik 6 Geliyor
Adriana Lima Metin Hara'yı kıskanınca bakın ne yaptı?

Adriana Lima Metin Hara'yı kıskanınca bakın ne yaptı?
Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'dan olay pozlar

Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'dan olay pozlar
Çukur 28. bölüm fragmanı yayınlandı! Haldun Dormen konuk oluyor! Şanar Kimdir?

Çukur 28. bölüm fragmanı yayınlandı! Haldun Dormen konuk oluyor! Şanar Kimdir?
Haldun Dormen 'Çukur' dizisine konuk oluyor

Haldun Dormen 'Çukur' dizisine konuk oluyor