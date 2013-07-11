Bayat allık kalıcı leke bırakıyor

kozmetik ürünlerin kullanımı konusunda dikkat edilmesi gerekenleri anlatıyor:

Özel günlerin vazgeçilmezi olan profesyonel makyaj ürünlerinin kullanımında çok dikkatli olunması gerektiği gerçeği göz ardı edilmemelidir. Kozmetik ürünler gibi kişisel bakım ürünleri bireysel kullanılmalıdır. Kozmetik ürünler kullanılmaya başlandığı günden itibaren, bakteri toplar ve ömrü kısalır. Yapılacak en iyi şey ürünü özenli bir şekilde saklamaktır. Kuru ve serin bir ortamda saklamak kozmetik ürünlerin kısa sürede bozulmasını engeller.



Ancak araştırmalara göre satın alınan makyaj ürünleri az miktarda da olsa bakteriye sahiptir. Kozmetik ürünlerin paketi açıldığı andan itibaren havadan gelen bakteriler hızla içine girer. Özellikle bu ürünlerin kirli ellerle kullanılması sonucu karışan bakteriler kozmetik ürünlerin ömrünü kısaltır. Bu ürünler kullanılmadan önce eller mutlaka sabunla iyice yıkanmalıdır.

Ürünün uygulanacağı bölge temizlenmeli ve kozmetik malzeme için kullanılan fırça, sünger, aplikatör gibi araçların temizliğinden emin olunmalıdır. Pamuk gibi malzemeler mutlaka tek kullanımlık olmalı. Ciltte yara, enfeksiyon vb durumlar varsa kozmetik ürünlerinin kullanılması enfeksiyon riskini arttırır . Makyaj uygulaması ile bölgedeki enfeksiyonlar, mikroplar vücudun diğer alanlarına da yayılabilir.



'RENGİ KOYULAŞTIYSA KULLANMAYIN'



Tüketilen her ürün, mutlaka bir son kullanma tarihine sahiptir, hi bir ürün ömürlük değildir. Bazı kozmetik ürünlerde ise son kullanma tarihi belirtilmemiştir. Bu nedenle halk arasında kozmetik ürünlerinin de ömrünün olabileceği bilinmiyor. Kozmetik ürünler iyi bir şekilde muhafaza edilmezse belirtilen tarihten çok daha önce bozulabilir.

Son kullanma tarihleri yazmayan kozmetik ürünlerin, dokusunda ya da kokusunda herhangi bir değişiklik gözlemleniyorsa, bu ürünler mutlaka çöpe atılmalıdır. Bazı ürünler ise, daha sıvı ya da daha koyu bir yapıya dönüşür. Üzerinde lekeler, değişiklikler, gözenekler oluştuysa, ciddi derecede rengi değiştiyse, normalinden farklı bir kokuya sahip olduysa kesinlikle kullanılmaması gerekir.



Güzelleşmek uğruna her gün birçok makyaj malzemesi kullanan kadınların en temel makyaj malzemeleri olan fondöten, maskara, dudak parlatıcısı ve sıvı makyaj malzemeleridir. Bu malzemelerin kullanım süreleri genellikle, açıldıkları tarihten itibaren 6 ile 12 ay arasıdır. Tarihi geçmiş ya da uygun koşullarda saklanmayan ürünleri kullanan kişilerin ciltleri enfeksiyon kapabilir, kızarıklıklar ya da diğer cilt bağlantılı rahatsızlıklar görülebilir. Bu ürünlerin kullanımı ayrıca rahatsızlık verici kırmızı lekelere de neden olabilir.



'KOKUSU DEĞİŞTİYSE ÇÖPE ATIN'



Sadece kadınların değil, erkeklerin de vazgeçilmezi olan parfümler alındığı günkü kokusuyla kullanılmak isteniyorsa kutusu açıldıktan sonra en geç 2 yıl içinde tüketilmelidir. Raf arkalarında uzun yıllar kalmış, yıllar geçtiği halde bitmemiş parfümler bir gün kullanılırken artık eskisi gibi kokmadığı fark edilebilir. Bu belirti parfümün bozuk olduğunun en önemli göstergesidir. Güneş ışığı ve hava parfümün en büyük düşmanlarıdır. Bu nedenle parfümler kutusunda ve güneş ışığı olmayan yerlerde muhafaza edilmelidir.

GÜNEŞ KREMİNE DİKKAT!





Güneş, kum, deniz üçlüsü için gün sayılır ve her yaz tatile gidilir. Bir önceki tatilden kalma güneş kremleri de valizlerde yerine alır. Birçok güneş kreminin üzerinde son kullanma tarihi yazmayabilir ama bu durum güneş kremlerinin sonsuza kadar kullanılacağı anlamına gelmez. Koruyucu kremler en fazla bir yıl içinde tüketilmelidir. Yani güneş kremleri her yaz yenilenmelidir.



4 yıl önce Avrupa Birliği kriterlerinin önerisine göre kozmetik ürünlerine de son kullanma tarihi basılması zorunluluğu getirildi. Kozmetik ürünlerinin dışında ağzı açık kavanoz sembolü yer almaktadır. Bu sembol ürün açıldıktan sonraki dönemi temsil ederken, sembolde bulunan sayı ise ürünün açıldıktan sonra kaç ay kullanılabileceğini gösterir. Mesela, sembol içindeki 6M ifadesi varsa bu ürün açıldıktan sonra 6 ay içinde tüketilmeli anlamını taşır.

Kozmetik ürünlerin son kullanma tarihleri ise genellikle şöyledir:



Mascara: 3-6 ay

Allık: 12-18 ay

Ruj : 18 ay

Güneş Kremi: 12 ay

Fondöten: 6 ay,



Far: 12 ay

Eyeliner: 3-6 ay

Göz Kalemi: 24 ay,

Şampuan: 24 ay

Duş Jeli: 24 ay



'CİLT BAKIM ÜRÜNLERİ DE BOZULUR'



Her kadın güzel olmak için birbirinden farklı ve değişik işlevlerde birçok cilt bakım ürünü edinir. Biri bitmeden başka bir ürün alan kadınlar, eski ürünleri bir gün kullanacağı gerekçesiyle saklar. Cilt bakımı ürünlerinin bozuk olduğunu anlamak diğer kozmetik ürünlerine göre daha kolaydır. Çünkü kremlerin renklerinde ve dokularında bir takım değişiklik meydana gelir. Kremlerin içeriğindeki koruyucu maddeler birbirinden farklıdır. Buna bağlı olarak bu ürünlerin son kullanma süreleri de farklılık gösterir. Bu nedenle cilt bakım ürünlerinde ortalama kullanım süresi vermek yanlıştır. Bazı cilt bakım ürünleri birkaç ay saklanabilirken, bazıları ise 6 aydan 12 aya kadar kullanılabilir. Cilt bakım ürünlerini alırken cildin yapısına ve ihtiyacına uygun olanlar seçilmeli. Kap şeklindeki ürünler her kullanımda elle temas edeceğinden içerdiği bakteri oranı tüp formatındakilere kıyasla daha yüksektir, bu yüzden de tüp şeklinde kremler tercih edilmeli.



'PARABEN MEME KANSERİ YAPIYOR'



Kozmetik ürünlerin ömrünü uzatmak ve içinde bakteri üremesini engellemek için paraben vb kimyasallar kullanılır. Ancak günümüzde meme kanseri olan kadınlar üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda alınan tümör örnekleri içinde bol miktarda paraben maddesi olduğu ortaya çıkmıştır. Vücutta hormanal etkileri artıran kimyasal maddelerin kullanılması özellikle östrojen hormonuyla artan meme kanserinin yaygınlaşmasına sebep olur.

Meme dokusundaki yoğun yağ oranı vücuttaki toksik maddelerin burada yoğunlaşmasına ve meme kanserinin en yaygın kanser çeşidi olmasına neden olur. Raf ömrünü uzatıcı olarak kullanılan maddeler ciltte egzama tipi tahriş ve alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Son günlerde yasa gereği müşteriyi bilgilendirmek için kozmetik ürünlerde kullanılan hammaddelerin, etiket üzerine yazılması zorunludur.

Tüketiciler için önemli olan bu bilgi sayesinde, tüketiciler tanımadığı içeriği sahip olan ürünleri almamaya karar verebilir. Kozmetik ürünlerde kullanılan parabenler methylparaben, ethylparaben, buthylparaben ya da benzylparaben gibi isim aldıkları için tüketici tarafından kolaylıkla tanınabilir.