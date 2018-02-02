Bayburt merkezine inen kurt yakalandı

Erdinç Şahin

'nde soğuk havanın etkili olduğu illerdenyüksek kesimlere yağan kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlandığı düşünülen bir kurt, 6 gün önce kent merkezine indi.Kurt, apartmanın önündeki otomobillerin arasında gezinirken, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Bunun üzerine harekete geçenekipleri, 6 gün süren takibin ardından kurdu yakaladı. Kafese konularak hayvan barınağına götürülen kurt,'nce yeniden doğaya salınacak., mahalle sakinlerinden yoğun şikayet aldıklarını belirterek, “Geceli gündüzlü takibimizin ardından sokak hayvanlarını yakalama tekniğiyle bayıltarak aldık. Kafese koyarak belediyemizin hayvan barınağına getirdik. Mahalle sakinlerimizin ciddi bir rahatsızlığı söz konusuydu. Sosyal medyada da bu kurdun görüntülerinin yayımladığını gördük. Ekiplerin yapmış olduğu çalışma neticesinde mahalle sakinlerimizin bu sıkıntısını çözmüş olduk” dedi.