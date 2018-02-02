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Bayburt merkezine inen kurt yakalandı

Bayburt kent merkezine inen kurt, 6 gün süren takibin ardından yakalandı.

Bayburt merkezine inen kurt yakalandı
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde soğuk havanın etkili olduğu illerden Bayburt'ta, yüksek kesimlere yağan kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlandığı düşünülen bir kurt, 6 gün önce kent merkezine indi.

Kurt, apartmanın önündeki otomobillerin arasında gezinirken, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Bunun üzerine harekete geçen Bayburt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, 6 gün süren takibin ardından kurdu yakaladı. Kafese konularak hayvan barınağına götürülen kurt, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nce yeniden doğaya salınacak.



Bayburt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Benal Akburak, mahalle sakinlerinden yoğun şikayet aldıklarını belirterek, “Geceli gündüzlü takibimizin ardından sokak hayvanlarını yakalama tekniğiyle bayıltarak aldık. Kafese koyarak belediyemizin hayvan barınağına getirdik. Mahalle sakinlerimizin ciddi bir rahatsızlığı söz konusuydu. Sosyal medyada da bu kurdun görüntülerinin yayımladığını gördük. Ekiplerin yapmış olduğu çalışma neticesinde mahalle sakinlerimizin bu sıkıntısını çözmüş olduk” dedi.


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