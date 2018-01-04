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Bayburt merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu

Bayburt merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 14 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Bayburt merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu
Bayburt merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 14 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan örgüt mensubu askeri personel ve "mahrem imamlar"ın ifadeleri doğrultusunda, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) subay, astsubay ve uzman çavuş olarak görev yapan 14 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bayburt, Nevşehir, Ankara, Isparta, Trabzon, Tekirdağ, Edirne, İstanbul ve Mersin'de belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 14 muvazzaf askeri gözaltına aldı.

İl dışındaki zanlıların kente getirilecekleri öğrenildi.

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