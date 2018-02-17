Bayern Münih 3 puanı son dakikada kurtardı



LEWANDOWSKI'NİN GOLÜ 3 PUANI GETİRDİ

Bayern Münih-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Haber Merkezi

Bundesliga’nın 23. haftasında Wolkswagen Arena’da Wolfsburg, Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Bayern Münih’i konuk etti.Ev sahibi ekip, 8. dakikada Yunus Mallı’nın ortasında Didavi’nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıyı Bayern 1-0 geride tamamlarken, ikinci yarının başlarında beraberliğe çok yaklaştı.53. dakikada Robben, penaltı atışında topu direğe nişanladı. 62. dakikada Robben’in ortasında Wagner, skoru 1-1’e taşıdı. Mücadelede dakikalar 90’ı gösterdiğinde Bayern Münih bir kez daha penaltı kazandı.Beyaz noktanın başına bu kez Lewandowski geçti ve fileleri havalandırarak Münih’e 3 puanı kazandırdı.