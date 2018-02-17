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Bayern Münih 3 puanı son dakikada kurtardı

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Beşiktaş’ın rakibi Bayern Münih, ligde Wolfsburg’u 90. dakikada kazandığı penaltı golüyle 2-1 mağlup etti.

Bayern Münih 3 puanı son dakikada kurtardı
Bundesliga’nın 23. haftasında Wolkswagen Arena’da Wolfsburg, Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Bayern Münih’i konuk etti.


LEWANDOWSKI'NİN GOLÜ 3 PUANI GETİRDİ


Ev sahibi ekip, 8. dakikada Yunus Mallı’nın ortasında Didavi’nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıyı Bayern 1-0 geride tamamlarken, ikinci yarının başlarında beraberliğe çok yaklaştı.

53. dakikada Robben, penaltı atışında topu direğe nişanladı. 62. dakikada Robben’in ortasında Wagner, skoru 1-1’e taşıdı. Mücadelede dakikalar 90’ı gösterdiğinde Bayern Münih bir kez daha penaltı kazandı.

Beyaz noktanın başına bu kez Lewandowski geçti ve fileleri havalandırarak Münih’e 3 puanı kazandırdı.

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