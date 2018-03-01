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Bayern Münih antrenmanında Lewandowski - Hummels gerginliği!

Bayern Münih'in antrenmanına Robert Lewandowski ile Mats Hummels arasında yaşananlar damga vurdu...

Bayern Münih antrenmanında Lewandowski - Hummels gerginliği!
Bayern Münih'in bugünkü antrenmanında takımın iki yıldız ismi Robert Lewandowski ile Mats Hummels arasında ciddi bir tartışma yaşandı.

Bild'de yer alan haberde yapılan çalışma sırasında Hummels ve Lewandowski'nin de bulunduğu takım, Corentin Tolisso'nun kolay bir şekilde golü atmasıyla birlikte maçı kaybetti.
 

"KAPA ÇENENİ! KAYBOL"


Pozisyon sırasında Lewandowski'nin ayakkabılarını bağlamasına sinirlenen Hummels, arkadaşına, "Lewa, ciddi misin? Gerçekten ayakkabılarını mı bağlıyorsun? Kahretsin!" diye çıkıştı. Lewandowski'den, "Topu kaybettin." yanıtını alan Hummels, "Bu bir hataydı. Ama senin tutumun da hata." şeklinde karşılık verdı. Bunun üzerine Lewandowski, "Sürekli top kaybediyorsun. Sadece konuşuyorsun." şeklinde söylenince Hummels, "Kapa çeneni! Kaybol!" diyerek takım arkadaşına bağırdı.

İkili antrenman sonunda birbirlerinden özür dilemedi ve el sıkışmadı. Lewandowski'nin soyunma odasına girerken Hummels'ten uzak durmaya çalıştığı da dikkatlerden kaçmadı.

Goal


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