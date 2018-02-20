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Bayern Münih - Beşiktaş (Canlı anlatım)

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda temsilcimiz Beşiktaş Alman ekibi Bayern Münih'le deplasmanda karşı karşıya geliyor. Başarılar Kara Kartal

20 Şubat 2018, Salı 23:23
Bayern Münih - Beşiktaş (Canlı anlatım)
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36.DK: Lewandowski ceza sahası içinde kontrol ettiği topu istediği gibi vurmadı. Hakem Lewandowski'nin faul yaptığına karar verdi. Medel yerde. Bu pozizyonun ardından Lewandowski  sarı kart gördü.

32.DK: Coman ceza sahasına girerken Quaresma'nın müdahalesi sonrası hakem tarafından sarı kartla cezalandırılıyor. James Rodriguez'le Bayern serbest vuruş kullandı ve Beşiktaş savuması Pepe'nin müdahalesiyle topu uzaklaştırıyoruz.

29.DK: Bayern Münih Alaba'yla mutlak bir golü kaçırdı. Fabri bu dakikada mutlak bir gol pozisyonunu çıkardı. James Rodriguez'in soldan içeri kestiği ortaya Hummels kale önünde kafayı vurdu ama Fabri, harika bir refleksle topu çeldi.

26.DK: Sağ kanattan gelişen Bayern atağında Kimmich, topu ceza sahası dışındaki Lewandowski ile buluşturdu. Onun tek pasında Martinez şutunu kaleye gönderdi ancak Fabri kolayca topu kontrol etti.

23.DK: James Rodriguez'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda kafalardan seken top ceza alanı dışına yöneldi. Orada bulunan Alaba topu tekrar ceza sahasına şişirdi ancak Fabri topu kontrol etti.

19.DK: Beşiktaş gole çok yaklaştı. Vagner Love topla buluşup rakiplerinden birer birer sıyrıldı, ceza sahasına girmeden şutunu çekti ancak top az farkla üstten dışarı çıktı.

18.DK: James'in kullandığı frikik az farkla dışarı gitti



15.DK:  Bayern Münih atağında Lewandowski ceza alanına girerken Vida'nın sert müdahalesi sonrası Polonyalı golcü yerde kaldı. Pozisyonu mutlak gol şansı olarak değerlendiren hakem, Vida'ya doğrudan kırmızı kart gösterdi.

12.DK: Beşiktaş atağında Vagner Love, Hummels'in faulüne maruz kaldı ve temsilcimiz, kaleyi cepheden gören bir noktadan frikik kazandı. Talisca'nın kullandığı frikik barajda kaldı ve Bayern savunması topu uzaklaştırdı.

9.DK: Bayern Münih bu kez sol kanattan geldi. Coman'ın çaprazdan kaleye gönderdiği şutu Fabri topu yatarak çeldi, devamında Caner tehlikeyi uzaklaştırdı.

7.DK: Sağ kanatta topla birlikte hareket eden Quaresma, yerden ortasını içeri gönderdi ancak kaleci Ulreich, topu rahat kontrol etti.

6.DK: Bayern Münih etkili geldi. Alaba'nın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada Müller kafayı vurdu ancak top yandan dışarı çıktı.

4.DK: Beşiktaş rakip yarı alanda Talisca ile hücuma çıkmak isterken Brezilyalı oyuncu iki kişinin arasında kaldı ve faule maruz kaldı. Quaresma serbest vuruş kullanacak. Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Pepe'yi aşan topu Bayern Münih savunması uzaklaştırdı.

3.DK: Talisca'nın pasında sol kanatta topla buluşan Babel, ceza sahasına girerken Kimmich'e faul yaptı ve Alman devi lehine serbest vuruş kararı çıktı.

2.DK: Boateng'in savunmanın arkasına gönderdiği uzun topta Alaba topa hareketlendi ancak Quaresma'nın kontrolünde top taca gitti.

1.DK: Maç başladı. Başarılar Beşiktaş

Bayern Münih'in ilk 11'i: 

Ulreich, Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba, Martinez, Müller, Vidal, James, Coman, Lewandowski

Beşiktaş'ın ilk 11'i:

Fabri, Adriano, Pepe, Vida, Caner, Atiba, Medel, Quaresma, Talisca, Babel, Love


CENK TOSUN'DAN MESAJ!



Devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a rekor bonservis bedeliyle transfer olan Cenk Tosun, sosyal medya hesabı üzerinden siyah-beyazlı kulübe mesaj gönderdi. Cenk Tosun'un bu paylaşımından kısa bir süre sonra UEFA UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi Twitter adresi bu paylaşımının üzerine 'Beşiktaş, bu adam olmadan ne yapacak?' tweetini attı.



Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a mesaj!Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a mesaj!


Bayern Münih maçı öncesi Andreas Beck, saha içine kadar gelerek Şenol Güneş'e başarılar diledi. 


Beşiktaş Allienz Arena'da!



Beşiktaş'ın soyunma odasından ilk kare


Allianz Arena'da son durum


Maç öncesi Bayern Münih'ten Beşiktaş paylaşımı


Alman futbolunun efsane isimleri arasında yer alan Ballack'tan skor tahmini

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