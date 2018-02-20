Bayern Münih Beşiktaş (Maç özeti)



MAÇ ÖZETİ

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CENK TOSUN'DAN MESAJ!

Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a mesaj!

Bayern Münih - Beşiktaş maçı öncesi Kara Kartal'ın Avrupa karnesi

Erdinç Şahin

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş Bayern Münih karşısında maalesef istediği oyunu oynayamadı ve sahadan farklı bir skorla mağlup ayrıldı. Siyah beyazlı ekipte henüz maçında başında Domagoj Vida kırmızı kart gördü! Bavyera ekibinde golleri Coman, Lewandowski (2) ve Müller (2) attı. Bu eşleşmenin rövanş karşılaşması 14 Mart'ta!Gol. Bayern Münih Lewandowski'nin golüyle farkı 5'e çıkardı86.DK: Bayern Münih bu dakikada çok etkili geldi. Tolisso'nun pasında topla buluşan Martinez ceza sahası dışından sert vurdu ancak Fabri topu kornere çeldi.4. gol sonrası maçın temposu düştüGol. Bayern Münih Lewandowski'yle farkı 4'e çıkardı. Hummels'in ceza sahasından vurduğu şutu Fabri kurtardı. Fabri'den dönen topu Lewandowski tamamladı. 4 - 0Talisca ceza sahası dışında topla buluştu, şutunu gönderdi ancak ayağı kaydı ve istediği gibi vuramadı. Top üstten auta çıktı.Ceza sahası içinde sağ çaprazda topla birlikte hareket eden Robben, arkadaşları pas isterken şansını denedi ve şutunu gönderdi ancak top, yakın kale direğinin dibinden auta çıktı.Coman'ın sol kanatta açtığı ortaya Thomas Müller kafa vurdu. Mülleri'in vuruşu üst ağlarda.Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği. Caner Erkin oyundan çıkıyor. Gökhan Gönül oyuna giriyorGol. Thomas Müller'in golüyle fark 3'e çıkıyor. Kimmich sağ kanattan çizgiye indi, ortayı kale önüne gönderdi ve orada bulunan Thomas Müller topu ağlarla buluşturdu. Bayern, Beşiktaş karşısında 3-0 önde.Orta sahada Pepe'nin Lewandowski'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.Vagner Love oyundan çıkıyor. Tecrübeli oyuncunun yerine Tosic oyundaGol. Top maalesef ağlarımızda Lewandowski'nin pasında Coman topu ağlarla buluşturuyor. lewandowski'nin sağ çizgiden çıkardığı pasta penaltı noktası üzerinde şutunu çeken Coman, topu ağlara yolladı.Lewandowski'nin frikikten vuruşu direkten dışarı gittiBayern ikinci yarıya etkili başladı. Robben'in sol taraftan kullandığı kornerde Hummels kafa vuruşu yaptı ve top üst ağlarda.İkinci yarı başladıBayern Münih'te zorunlu değişiklik! Kulağına top gelen ve sakatlanan James Rodriguez, yerini Robben'e bıraktı.Gol. Maalesef top ağlarımızda Bayern 1 - 0 öne geçiyor. Coman, Adriano'yu geçip çizgiye indi ve kale önüne pasını gönderdi. Orada bulunan Thomas Müller topa dokundu ve top ağlarda.Sağ kanatta Quaresma'yla etkili geldik. Portekizli yıldız rakibi geçti ve vurduğu şutta kaleci başarılı korner. Kullanılan kornerde Bayern savunması topu uzaklaştırdı. Dönen topa Pepe gelişine etkili bir şut çıkardı ama top az farkla dışarıda.Lewandowski ceza sahası içinde kontrol ettiği topu istediği gibi vurmadı. Hakem Lewandowski'nin faul yaptığına karar verdi. Medel yerde. Bu pozizyonun ardından Lewandowski sarı kart gördü.Coman ceza sahasına girerken Quaresma'nın müdahalesi sonrası hakem tarafından sarı kartla cezalandırılıyor. James Rodriguez'le Bayern serbest vuruş kullandı ve Beşiktaş savuması Pepe'nin müdahalesiyle topu uzaklaştırıyoruz.Bayern Münih Alaba'yla mutlak bir golü kaçırdı. Fabri bu dakikada mutlak bir gol pozisyonunu çıkardı. James Rodriguez'in soldan içeri kestiği ortaya Hummels kale önünde kafayı vurdu ama Fabri, harika bir refleksle topu çeldi.Sağ kanattan gelişen Bayern atağında Kimmich, topu ceza sahası dışındaki Lewandowski ile buluşturdu. Onun tek pasında Martinez şutunu kaleye gönderdi ancak Fabri kolayca topu kontrol etti.James Rodriguez'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda kafalardan seken top ceza alanı dışına yöneldi. Orada bulunan Alaba topu tekrar ceza sahasına şişirdi ancak Fabri topu kontrol etti.Beşiktaş gole çok yaklaştı. Vagner Love topla buluşup rakiplerinden birer birer sıyrıldı, ceza sahasına girmeden şutunu çekti ancak top az farkla üstten dışarı çıktı.James'in kullandığı frikik az farkla dışarı gittiBayern Münih atağında Lewandowski ceza alanına girerken Vida'nın sert müdahalesi sonrası Polonyalı golcü yerde kaldı. Pozisyonu mutlak gol şansı olarak değerlendiren hakem, Vida'ya doğrudan kırmızı kart gösterdi.Beşiktaş atağında Vagner Love, Hummels'in faulüne maruz kaldı ve temsilcimiz, kaleyi cepheden gören bir noktadan frikik kazandı. Talisca'nın kullandığı frikik barajda kaldı ve Bayern savunması topu uzaklaştırdı.Bayern Münih bu kez sol kanattan geldi. Coman'ın çaprazdan kaleye gönderdiği şutu Fabri topu yatarak çeldi, devamında Caner tehlikeyi uzaklaştırdı.Sağ kanatta topla birlikte hareket eden Quaresma, yerden ortasını içeri gönderdi ancak kaleci Ulreich, topu rahat kontrol etti.Bayern Münih etkili geldi. Alaba'nın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada Müller kafayı vurdu ancak top yandan dışarı çıktı.Beşiktaş rakip yarı alanda Talisca ile hücuma çıkmak isterken Brezilyalı oyuncu iki kişinin arasında kaldı ve faule maruz kaldı. Quaresma serbest vuruş kullanacak. Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Pepe'yi aşan topu Bayern Münih savunması uzaklaştırdı.Talisca'nın pasında sol kanatta topla buluşan Babel, ceza sahasına girerken Kimmich'e faul yaptı ve Alman devi lehine serbest vuruş kararı çıktı.Boateng'in savunmanın arkasına gönderdiği uzun topta Alaba topa hareketlendi ancak Quaresma'nın kontrolünde top taca gitti.Maç başladı. Başarılar BeşiktaşUlreich, Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba, Martinez, Müller, Vidal, James, Coman, LewandowskiFabri, Adriano, Pepe, Vida, Caner, Atiba, Medel, Quaresma, Talisca, Babel, LoveDevre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a rekor bonservis bedeliyle transfer olan Cenk Tosun, sosyal medya hesabı üzerinden siyah-beyazlı kulübe mesaj gönderdi. Cenk Tosun'un bu paylaşımından kısa bir süre sonra UEFA UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi Twitter adresi bu paylaşımının üzerinetweetini attı.