Bayern Münih-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Bayern Münih ile eşleşti capsler patladı

FİKRET ORMAN KURAYI DEĞERLENDİRDİ:

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. turundaki rakibi Bayern Münih'i tanıyalım!

Bayern Münih'in fikstürü

MÜNİH'TEN İLK AÇIKLAMA:

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih'ten Lewandowski'li paylaşım!

Haber Merkezi

Temsilcimiz'ın'nde Alman ekibiile eşleşti. Beşiktaş ilk maçı rakibiyle deplasmanda oynayacak ikinci maç ise Türkiye'de Vodafone Park'ta oynanacak.Beşiktaş, Bayern Münih ile ilk maçı 20 Şubat Salı günü deplasmanda 22:45'de, rövanşı 14 Mart Çarşamba günü saat 20:00'de Vodafone Park'ta oynayacak. Mücadeleler TRT 1'den şifresiz yayınlanacak.Beşiktaş grup aşamasını, 4 galibiyet ve 2 beraberlik tamamlarken, 14 puanla lider olarak son 16 turuna kalmıştı. Bayern Münih ise gruplarda, 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde ederek, 15 puanla Paris Saint-Germain'in ardından 2'inci sırada yer alarak üst tura yükselmişti.Zor hepsi zor takımlar. UEFA Kupası'nda Brugge çıktığında sevinmiştim ama elendik. O yüzden hepsi zor kura. Almanya 2.'si Leipzig'i hem içeride hem de dışarıda yendik. O yüzden hiç belli olmaz. Kendimize güvenimiz tam. Kazanmak için oynayacağız. Sadece biz değil Bayern Münih de büyük bir takımla oynayacak! Taraftar konusunda Almanya'daki maça taraftarı yine almayacağız. Ceza alıp, men edilmek istemiyoruz. Transfer konusunda ise biz halka açık bir takımız. Zamanla göreceğizBayern Münih Sportif Direktörü, 'Beşiktaş'ın ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz. Leipzig'e karşı oynadıkları maçları yakından takip ettik. Oradaki olağanüstü atmosferde oynamayı merakla bekliyoruz. Güçlü bir takımız ve sahaya her şeyimizi koyacağız' açıklamasında bulundu.