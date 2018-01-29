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Bayern Münih-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih oldu. Peki, Bayern Münih-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte iki maçın tarihleri, yayınlanacağı kanallar ve diğer tüm detaylar...

29 Ocak 2018, Pazartesi 11:51
Bayern Münih-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Temsilcimiz Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Alman ekibi Bayern Münih ile eşleşti. Beşiktaş ilk maçı rakibiyle deplasmanda oynayacak ikinci maç ise Türkiye'de Vodafone Park'ta oynanacak.
 

Bayern Münih-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?


Beşiktaş, Bayern Münih ile ilk maçı 20 Şubat Salı günü deplasmanda 22:45'de, rövanşı 14 Mart Çarşamba günü saat 20:00'de Vodafone Park'ta oynayacak. Mücadeleler TRT 1'den şifresiz yayınlanacak.

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Beşiktaş grup aşamasını, 4 galibiyet ve 2 beraberlik tamamlarken, 14 puanla lider olarak son 16 turuna kalmıştı. Bayern Münih ise gruplarda, 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde ederek, 15 puanla Paris Saint-Germain'in ardından 2'inci sırada yer alarak üst tura yükselmişti. 


 

FİKRET ORMAN KURAYI DEĞERLENDİRDİ:


Zor hepsi zor takımlar. UEFA Kupası'nda Brugge çıktığında sevinmiştim ama elendik. O yüzden hepsi zor kura. Almanya 2.'si Leipzig'i hem içeride hem de dışarıda yendik. O yüzden hiç belli olmaz. Kendimize güvenimiz tam. Kazanmak için oynayacağız. Sadece biz değil Bayern Münih de büyük bir takımla oynayacak! Taraftar konusunda Almanya'daki maça taraftarı yine almayacağız. Ceza alıp, men edilmek istemiyoruz. Transfer konusunda ise biz halka açık bir takımız. Zamanla göreceğiz

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MÜNİH'TEN İLK AÇIKLAMA:


Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic, 'Beşiktaş'ın ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz. Leipzig'e karşı oynadıkları maçları yakından takip ettik. Oradaki olağanüstü atmosferde oynamayı merakla bekliyoruz. Güçlü bir takımız ve sahaya her şeyimizi koyacağız' açıklamasında bulundu.

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