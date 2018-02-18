Bayern Münih-Beşiktaş maçına Rumen hakem

Beşiktaş Münih yolcusu

Nazlı Erdol

'dan yapılan açıklamaya göre,'da TSİ 22.45'te oynanacak karşılaşmada Rumen hakemgörevlendirildi. Hategan'ın yardımcılıklarını vatandaşlarıveyapacak. Karşılaşmanın ilave yardımcı hakemlik görevlerini aynı ülkeden István Kovacs ile Sebastian Coltescu, dördüncü hakemliğini ise Radu Ghinguleac üstlenecek.Hategan, 2010-2011 sezonunda Beşiktaş'ınplay-off turundatemsilcisi HJK Helsinki'yi 2-0 yendiği maçta görev yapmıştı.