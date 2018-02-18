Bayern Münih-Beşiktaş maçına Rumen hakem

UEFA
'dan yapılan açıklamaya göre, Allianz Arena
'da TSİ 22.45'te oynanacak karşılaşmada Rumen hakem Ovidiu Hategan
görevlendirildi. Hategan'ın yardımcılıklarını vatandaşları Octavian Șovre
ve Sebastian Gheorghe
yapacak. Karşılaşmanın ilave yardımcı hakemlik görevlerini aynı ülkeden István Kovacs ile Sebastian Coltescu, dördüncü hakemliğini ise Radu Ghinguleac üstlenecek.
Beşiktaş Münih yolcusu
Hategan, 2010-2011 sezonunda Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi
play-off turunda Finlandiya
temsilcisi HJK Helsinki'yi 2-0 yendiği maçta görev yapmıştı.
AA
Nazlı Erdol