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Bayern Münih-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu

Büyük gün geldi çattı. Kara Kartal Avrupa arenasında zafer peşinde... Alman devi Bayern Münih ve Avrupa'da fırtına gibi esen gururumuz Beşiktaş, bugün kozlarını paylaşacak! Bu karşılaşmanın 11'leri belli oldu

20 Şubat 2018, Salı 21:38
Bayern Münih-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu
Temsilcimiz Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Alman ekibi Bayern Münih ile eşleşti. Beşiktaş ilk maçı rakibiyle deplasmanda oynayacak ikinci maç ise Türkiye'de Vodafone Park'ta oynanacak.
 

BAYERN MÜNİH - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK ONBİRLER


Bayern Münih'in  ilk 11'i:

Ulreich, Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba, Martinez, Müller, Vidal, James, Coman, Lewandowski

Beşiktaş'ın ilk 11'i:

Fabri, Adriano, Pepe, Vida, Caner, Atiba, Medel, Quaresma, Talisca, Babel, Love


CENK TOSUN'DAN MESAJ!



Devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a rekor bonservis bedeliyle transfer olan Cenk Tosun, sosyal medya hesabı üzerinden siyah-beyazlı kulübe mesaj gönderdi. Cenk Tosun'un bu paylaşımından kısa bir süre sonra UEFA UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi Twitter adresi bu paylaşımının üzerine 'Beşiktaş, bu adam olmadan ne yapacak?' tweetini attı.



Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a mesaj!Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a mesaj!


Beşiktaş Allienz Arena'da!



Beşiktaş'ın soyunma odasından ilk kare


Allianz Arena'da son durum


Alman futbolunun efsane isimleri arasında yer alan Ballack'tan skor tahmini
 


Bayern Münih-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?


Beşiktaş, Bayern Münih ile ilk maçı 20 Şubat Salı günü (BUGÜN) deplasmanda 22:45'te, rövanşı 14 Mart Çarşamba günü saat 20:00'de Vodafone Park'ta oynayacak. Mücadeleler TRT 1'den şifresiz yayınlanacak.
 

BEŞİKTAŞ'I BEKLEYEN TEHLİKE


Şampiyonlar Ligi son 16 turunda bu akşam Alman devi Bayern Münih'e konuk olacak temsilcimiz Beşiktaş'ı Münih'te oldukça sert bir hava bekliyor.
 

-10'LARA KADAR DÜŞECEK


Dev müsabaka öncesi Münih’te kış döneminin en soğuk günleri yaşanıyor. Kentte hissedilen sıcaklığın zaman zaman -10’lara kadar düştüğü kaydedildi.

Bayern Münih - Beşiktaş maçı öncesi Kara Kartal'ın Avrupa karnesiBayern Münih - Beşiktaş maçı öncesi Kara Kartal'ın Avrupa karnesi


Zorlu Bayern Münih öncesi Başakşehir'den Beşiktaş'a destek


KART SINIRINDAKİ OYUNCULAR DÜŞÜNDÜRÜYOR


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz BeşiktaşAllianz-Arena'da Alman devi Bayern Münih'in konuğu olacak. Bu maç öncesi teknik direktör Şenol Güneş kafasında ilk 11'i belirledi. 

Ancak Şenol Güneş'i düşündüren bir konu daha var: Ceza sınırındaki futbolcular... Siyah-Beyazlıların Devler Ligi'ndeki grup aşamasında oynadığı maçlarda gördükleri sarı kartlar sonrası sınıra gelen 3 futbolcu bulunuyor.

Bu isimler arasında hafta sonunda oynanan Konyaspor maçında tartışmalı bir sarı kart görerek Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşen Talisca da bulunuyor. Brezilyalı yıldız, ilk maçta sarı kart görmesi durumunda Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmaya çıkamayacak.

Diğer iki isim ise Caner Erkin ve Tolgay Arslan. Kartal'ın iki futbolcusu da  maçta yedek soyunacağı belirtildi. Şenol hocanın ikinci  oyuna alma ihtimali yüksek olan futbolculardan ikisi Caner ve Tolgay. Oynanacak maçta da görev almaları ve kart görmeleri durumunda 14 Mart'ta Vodafone Park'ta oynanacak rövanş maçında yer alamayacaklar.

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Beşiktaş grup aşamasını, 4 galibiyet ve 2 beraberlik tamamlarken, 14 puanla lider olarak son 16 turuna kalmıştı. Bayern Münih ise gruplarda, 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde ederek, 15 puanla Paris Saint-Germain'in ardından 2'inci sırada yer alarak üst tura yükselmişti. 



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