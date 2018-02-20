Bayern Münih-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu

Temsilcimiz Beşiktaş
'ın Şampiyonlar Ligi
'nde Alman ekibi Bayern Münih
ile eşleşti. Beşiktaş ilk maçı rakibiyle deplasmanda oynayacak ikinci maç ise Türkiye'de Vodafone Park'ta oynanacak.
BAYERN MÜNİH - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK ONBİRLER
Bayern Münih'in ilk 11'i:
Ulreich, Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba, Martinez, Müller, Vidal, James, Coman, Lewandowski
Beşiktaş'ın ilk 11'i:
Fabri, Adriano, Pepe, Vida, Caner, Atiba, Medel, Quaresma, Talisca, Babel, Love
CENK TOSUN'DAN MESAJ!
Devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a rekor bonservis bedeliyle transfer olan Cenk Tosun, sosyal medya hesabı üzerinden siyah-beyazlı kulübe mesaj gönderdi. Cenk Tosun'un bu paylaşımından kısa bir süre sonra UEFA UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi Twitter adresi bu paylaşımının üzerine 'Beşiktaş, bu adam olmadan ne yapacak?'
tweetini attı.
Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a mesaj!
Beşiktaş Allienz Arena'da!
Beşiktaş'ın soyunma odasından ilk kare
Allianz Arena'da son durum
Alman futbolunun efsane isimleri arasında yer alan Ballack'tan skor tahmini
Bayern Münih-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş, Bayern Münih ile ilk maçı 20 Şubat Salı günü (BUGÜN)
deplasmanda 22:45'te, rövanşı 14 Mart Çarşamba günü saat 20:00'de Vodafone Park'ta oynayacak. Mücadeleler TRT 1
'den şifresiz yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ'I BEKLEYEN TEHLİKE
Şampiyonlar Ligi
son 16 turunda bu akşam Alman devi Bayern Münih'e
konuk olacak temsilcimiz Beşiktaş'ı Münih
'te oldukça sert bir hava bekliyor.
-10'LARA KADAR DÜŞECEK
Dev müsabaka öncesi Münih’te kış döneminin en soğuk günleri yaşanıyor. Kentte hissedilen sıcaklığın zaman zaman -10’lara kadar düştüğü kaydedildi.
Bayern Münih - Beşiktaş maçı öncesi Kara Kartal'ın Avrupa karnesi
Zorlu Bayern Münih öncesi Başakşehir'den Beşiktaş'a destek
UEFA Şampiyonlar Ligi
KART SINIRINDAKİ OYUNCULAR DÜŞÜNDÜRÜYOR
'nde temsilcimiz Beşiktaş
, Allianz-Arena
'da Alman devi Bayern Münih
'in konuğu olacak. Bu maç öncesi teknik direktör Şenol Güneş
kafasında ilk 11'i belirledi.
Ancak Şenol Güneş'i
düşündüren bir konu daha var: Ceza sınırındaki futbolcular... Siyah-Beyazlıların Devler Ligi
'ndeki grup aşamasında oynadığı maçlarda gördükleri sarı kartlar sonrası sınıra gelen 3 futbolcu bulunuyor.
Bu isimler arasında hafta sonunda oynanan Konyaspor maçında tartışmalı bir sarı kart görerek Fenerbahçe
derbisinde cezalı duruma düşen Talisca
da bulunuyor. Brezilyalı yıldız, ilk maçta sarı kart görmesi durumunda Vodafone Park
'ta oynanacak karşılaşmaya çıkamayacak.
Diğer iki isim ise Caner Erkin
ve Tolgay Arslan
. Kartal'ın iki futbolcusu da maçta yedek soyunacağı belirtildi. Şenol hocanın ikinci oyuna alma ihtimali yüksek olan futbolculardan ikisi Caner ve Tolgay
. Oynanacak maçta da görev almaları ve kart görmeleri durumunda 14 Mart'ta Vodafone Park'ta oynanacak rövanş maçında yer alamayacaklar.
Beşiktaş Bayern Münih ile eşleşti capsler patladı
Beşiktaş grup aşamasını, 4 galibiyet ve 2 beraberlik tamamlarken, 14 puanla lider olarak son 16 turuna kalmıştı. Bayern Münih ise gruplarda, 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde ederek, 15 puanla Paris Saint-Germain'in ardından 2'inci sırada yer alarak üst tura yükselmişti.
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. turundaki rakibi Bayern Münih'i tanıyalım!
Erdinç Şahin