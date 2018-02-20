Bayern Münih-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu

BAYERN MÜNİH - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK ONBİRLER



CENK TOSUN'DAN MESAJ!

Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a mesaj!



Bayern Münih-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ'I BEKLEYEN TEHLİKE

-10'LARA KADAR DÜŞECEK

Bayern Münih - Beşiktaş maçı öncesi Kara Kartal'ın Avrupa karnesi



KART SINIRINDAKİ OYUNCULAR DÜŞÜNDÜRÜYOR

Beşiktaş Bayern Münih ile eşleşti capsler patladı

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. turundaki rakibi Bayern Münih'i tanıyalım!

Erdinç Şahin

Temsilcimiz'ın'nde Alman ekibiile eşleşti. Beşiktaş ilk maçı rakibiyle deplasmanda oynayacak ikinci maç ise Türkiye'de Vodafone Park'ta oynanacak.Ulreich, Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba, Martinez, Müller, Vidal, James, Coman, LewandowskiFabri, Adriano, Pepe, Vida, Caner, Atiba, Medel, Quaresma, Talisca, Babel, LoveDevre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a rekor bonservis bedeliyle transfer olan Cenk Tosun, sosyal medya hesabı üzerinden siyah-beyazlı kulübe mesaj gönderdi. Cenk Tosun'un bu paylaşımından kısa bir süre sonra UEFA UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi Twitter adresi bu paylaşımının üzerinetweetini attı.Beşiktaş, Bayern Münih ile ilk maçı 20 Şubat Salı günüdeplasmanda 22:45'te, rövanşı 14 Mart Çarşamba günü saat 20:00'de Vodafone Park'ta oynayacak. Mücadeleler'den şifresiz yayınlanacak.son 16 turunda bu akşamkonuk olacak temsilcimiz'te oldukça sert bir hava bekliyor.Dev müsabaka öncesi Münih’te kış döneminin en soğuk günleri yaşanıyor. Kentte hissedilen sıcaklığın zaman zaman -10’lara kadar düştüğü kaydedildi.'nde temsilcimiz'da Alman devi'in konuğu olacak. Bu maç öncesi teknik direktörkafasında ilk 11'i belirledi.Ancakdüşündüren bir konu daha var: Ceza sınırındaki futbolcular...'ndeki grup aşamasında oynadığı maçlarda gördükleri sarı kartlar sonrası sınıra gelen 3 futbolcu bulunuyor.Bu isimler arasında hafta sonunda oynanan Konyaspor maçında tartışmalı bir sarı kart görerekderbisinde cezalı duruma düşenda bulunuyor. Brezilyalı yıldız, ilk maçta sarı kart görmesi durumunda'ta oynanacak karşılaşmaya çıkamayacak.Diğer iki isim iseve. Kartal'ın iki futbolcusu da maçta yedek soyunacağı belirtildi. Şenol hocanın ikinci oyuna alma ihtimali yüksek olan futbolculardan ikisi. Oynanacak maçta da görev almaları ve kart görmeleri durumunda 14 Mart'ta Vodafone Park'ta oynanacak rövanş maçında yer alamayacaklar.Beşiktaş grup aşamasını, 4 galibiyet ve 2 beraberlik tamamlarken, 14 puanla lider olarak son 16 turuna kalmıştı. Bayern Münih ise gruplarda, 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde ederek, 15 puanla Paris Saint-Germain'in ardından 2'inci sırada yer alarak üst tura yükselmişti.