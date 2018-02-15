Bayern Münih bombayı patlatıyor

42 MİLYON EURO

Erdinç Şahin

'ın önümüzdeki haftason 16 turunda karşı karşıya geleceği, yıldız futbolcusu'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.2014 yazında tamkarşılığında'e transfer olan fakat daha sonrasında ilk 11'e giremediği için geçtiğimiz yazkiralama bedeliyle 2 yıllığına Bayern'e yollanan Rodriguez, Bavyera ekibinde deyim yerindeyse kendini buldu.Geçtiğimiz ocak ayında taraftarlar tarafından ezici bir çoğunlukla ayın futbolcusu seçilen Kolombiyalı için Bayern yönetiminin satın alma opsiyonunu kullanmaya hazırlandığı öğrenildi. 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun satın alma bedeliyse tam