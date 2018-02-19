Bayern Münih'de Manuel Neuer çalışmalara başladı



DÖNÜŞ TARİHİ KESİN DEĞİL

Haber Merkezi

Eylül'de sol ayağından geçirdiği operasyonun ardından iyileşme sürecinde olan ve ailesiyle birlikte Tayland'a giden Neuer, 10 günlük dinlenmenin ardından dün Almanya'ya döndü.Yıldız kaleci döndükten bir gün sonra Bayern tesislerinde antrenör eşliğinde idmana başladı.Bild'in haberine göre; Bu sabah takımiçin idman yaparken aynı saatlerdede antrenöreşliğinde salonda çalışmalarına başladı.1 saate yakın ağırlık çalışan ve ameliyat olduğu ayağını güçlendirme hareketleri yapan Neuer'in geri dönüş tarihi henüz belli değil.Neuer, yazın yapılacak 2018 Rusya Dünya Kupası'nda kesin olarak yer almak geri dönme sürecini aceleye getirmek istemiyor.