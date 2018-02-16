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Bayern Münih'in hocası Jupp Heynckes'ten flaş Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş'ın önümüzdeki salı günü Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaşacağı Bayern Münih'in teknik direktörü Jupp Heynckes, Wolfsburg ile oynayacakları maç öncesinde düzenlediği basın toplantısında ilginç açıklamalarda bulundu.

Bayern Münih'in hocası Jupp Heynckes'ten flaş Beşiktaş açıklaması
Beşiktaş'ın salı günü Şampiyonlar Ligi ikinci turunda deplasmanda karşılaşacağı Bayern Münih'te teknik direktör Jupp Heynckes'ten ilginç açıklamalar geldi.

Bavyera ekibinin Wolfsburg ile oynayacağı Bundesliga maçı öncesinde kameraların karşısına geçen Heynckes, sağlık durumu ve Beşiktaş ile ilgili soruları yanıtladı. 
 

HEMEN BEŞİKTAŞ MAÇLARINI İZLEMEYE BAŞLAMIŞ


Takımının Schalke 04 ile oynadığı maçta rahatsızlığı nedeniyle kulübede yer alamayan Heynckes, konuyla ilgili yönetilen soruya "Yatakta uyumaya çalışıyordum. Uyandığımdaysa maçın 35 dakikası geçmişti bile." şeklinde cevap verdi.

Heynckes, iyileştikten hemen sonra ise Beşiktaş maçlarını izlemeye başladığını söyledi.


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