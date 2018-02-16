Bayern Münih'in hocası Jupp Heynckes'ten flaş Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş
'ın salı günü Şampiyonlar Ligi
ikinci turunda deplasmanda karşılaşacağı Bayern Münih'te
teknik direktör Jupp Heynckes'ten
ilginç açıklamalar geldi.
Bavyera ekibinin Wolfsburg ile oynayacağı Bundesliga
maçı öncesinde kameraların karşısına geçen Heynckes
, sağlık durumu ve Beşiktaş ile ilgili soruları yanıtladı.
HEMEN BEŞİKTAŞ MAÇLARINI İZLEMEYE BAŞLAMIŞ
Takımının Schalke 04
ile oynadığı maçta rahatsızlığı nedeniyle kulübede yer alamayan Heynckes
, konuyla ilgili yönetilen soruya "Yatakta uyumaya çalışıyordum. Uyandığımdaysa maçın 35 dakikası geçmişti bile." şeklinde cevap verdi.
Heynckes, iyileştikten hemen sonra ise Beşiktaş
maçlarını izlemeye başladığını söyledi.
Erdinç Şahin