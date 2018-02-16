Bayern Münih'in hocası Jupp Heynckes'ten flaş Beşiktaş açıklaması

HEMEN BEŞİKTAŞ MAÇLARINI İZLEMEYE BAŞLAMIŞ

Erdinç Şahin

'ın salı günüikinci turunda deplasmanda karşılaşacağıteknik direktörilginç açıklamalar geldi.Bavyera ekibininmaçı öncesinde kameraların karşısına geçen, sağlık durumu ve Beşiktaş ile ilgili soruları yanıtladı.Takımınınile oynadığı maçta rahatsızlığı nedeniyle kulübede yer alamayan, konuyla ilgili yönetilen soruya "Yatakta uyumaya çalışıyordum. Uyandığımdaysa maçın 35 dakikası geçmişti bile." şeklinde cevap verdi.Heynckes, iyileştikten hemen sonra isemaçlarını izlemeye başladığını söyledi.