Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

SON DAKİKA

Bayern Münih kalecisiz kaldı!

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih'te 1. kaleci Neuer'in uzun süreli sakatlığında kaleyi koruyan Sven Ulreich geçirdiği sakatlık nedeniyle antrenmanı yarıda bıraktı.

Bayern Münih kalecisiz kaldı!
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Beşiktaş'ın rakibi Bayern Münih'te flaş bir gelişme yaşandı...

Çalışmalarını Doha'da sürdüren Bavyera ekibinde, 1. kaleci Manuel Neuer'in uzun süreli sakatlığı nedeniyle kaleyi koruyan Sven Ulreich, geçirdiği sakatlık sonrası antrenmanı yarıda bıraktı.

Ulreich özel bir araçla takımın konakladığı otele götürülürken, 29 yaşındaki kalecinin durumunun ciddi olup olmadığına dair henüz bir açıklama gelmedi.

Bayern'de Ulreich'in sakatlığının ciddi olması durumda kaleyi koruyabilecek tek isim 36 yaşındaki Tom Starke olacak.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Gençlerbirliği'nde Tokelo Rantie 82 gündür kayıp

Gençlerbirliği'nde Tokelo Rantie 82 gündür kayıp
Caroline Buchanan kaza geçirdi!

Caroline Buchanan kaza geçirdi!
Feyenoord, Robin van Persie'ye geliyor

Feyenoord, Robin van Persie'ye geliyor
Yılın transferinde Fenerbahçe iddiası

Yılın transferinde Fenerbahçe iddiası
İsmail Köybaşı’nın morali bozuldu

İsmail Köybaşı’nın morali bozuldu
Manchester United’da Jose Mourinho krizi!

Manchester United’da Jose Mourinho krizi!
Fikret Orman açıkladı! Cenk Tosun'a Çin'den 35 milyon euro

Fikret Orman açıkladı! Cenk Tosun'a Çin'den 35 milyon euro
Asena Atalay Beşiktaş’ın yıldızı Caner Erkin ile yaşadıklarını yazacak

Asena Atalay Beşiktaş’ın yıldızı Caner Erkin ile yaşadıklarını yazacak
Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike

Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
Beşiktaş'ın gözü Raul Jimenez'de

Beşiktaş'ın gözü Raul Jimenez'de
Son dakika… Beşiktaş Domagoj Vida ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı

Son dakika… Beşiktaş Domagoj Vida ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı