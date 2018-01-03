Bayern Münih kalecisiz kaldı!

Erdinç Şahin

'nda'ın rakibi'te flaş bir gelişme yaşandı...Çalışmalarını'da sürdürenekibinde, 1. kaleciuzun süreli sakatlığı nedeniyle kaleyi koruyangeçirdiği sakatlık sonrası antrenmanı yarıda bıraktı.Ulreich özel bir araçla takımın konakladığı otele götürülürken, 29 yaşındaki kalecinin durumunun ciddi olup olmadığına dair henüz bir açıklama gelmedi.'de Ulreich'in sakatlığının ciddi olması durumda kaleyi koruyabilecek tek isim 36 yaşındakiolacak.