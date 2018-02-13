Bayern Münih kendi taraftarını Beşiktaş maçı için tehdit etti

BİLETLERİN DEVRİ MÜMKÜN

Erdinç Şahin

ikinci turundakimaçındataraftarların stadagirip girmeyecekleri merak ediliyor.’da 20 Şubat’ta oynanacak karşılaşma öncesinde Avrupa’dan ertelemeli men cezasının yürürlüğe girmesini istemeyen Siyah-Beyazlılar Alman ekibinden istekte bulunmuş, bunun üzerinedeplasman seyircisi tribününü kapatmıştı.Ancak Bayern’in üyelik sistemi nedeniyle özellikle gurbetçi taraftarların stadyuma girmeleri önünde bir engel bulunmuyor. Yine bu üyelik sistemi, halihazırda sahip olunan biletleri, bir ikinci kişiye devretmeyi de mümkün kılıyor. Ev sahibi ekibin taraftarlarına ayrılan bölümler için bilet alma şansları bulunan gurbetçilerin, bu bölüme girmelerinin de engellenmeye çalışıldığı ortaya çıktı.Alman basınında yer alan haberlere göre Bayern Münih, bu konuda kendi taraftarlarını uyardı. Ellerindeki biletleri Beşiktaş taraftarlarına satmamaları konusunda uyarı yapan Bavyera ekibinin, uyarının dozunu tehdite vardırdığı ileri sürüldü. Buna göre Bayern, sahip olduğu bileti siyah-beyazlılara satan Alman taraftarları, ileriki Bayern maçlarına almayacağını, bu taraftarlara ilerde bilet satılmayacağını bildirdi.(Skorer)