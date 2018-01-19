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Bayern Münih Leon Goretzka'yı bitirdi

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ikinci turundaki rakibi Bayern Münih, Leon Goretzka transferini resmen bitirdi. Hem Bayern Münih hem de Schalke 04, resmi Twitter hesaplarından yaptıkları duyurularla oyuncunun önümüzdeki sezondan itibaren Bavyera ekibinin formasını giyeceğini duyurdu.

Bayern Münih Leon Goretzka'yı bitirdi
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern Münih, Leon Goretzka transferinde mutlu sona ulaştı.

Schalke 04, resmi Twitter hesabı aracılığıyla paylaştığı duyuruda oyuncunun Bavyera ekibiyle ön protokol imzaladığını duyurdu.
 

"ÇOK ÜZGÜNÜZ"


Kulübün sportif direktörü Christian Heidel'in sözlerine yer verilen açıklamada Schalke'nin oyuncuyu takımda tutmak için her şeyi denediği ancak başarılı olamadığı kaydedildi.

Heidel, "Böylesine büyük bir oyuncuyu kaybetmekten ötürü çok üzgünüz." ifadelerini kullanırken Goretzka'nın dün sağlık kontrolünden geçtiği bilgisini de paylaştı.

Bayern Münih ise oyuncuyla 1 Temmuz 2018'den itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık bir anlaşmaya vardığını açıkladı.


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