Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Bayern Münih maçı öncesi Beşiktaş'ta 3 isim sınırda!

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta rövanş öncesi 3 ismin sarı kart sınırında, kadroda her ne kadar alternatif isimler olsa bile teknik heyeti düşündürmeden edemiyor. 

Bayern Münih maçı öncesi Beşiktaş'ta 3 isim sınırda!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, yarın Allianz-Arena'da Alman devi Bayern Münih'in konuğu olacak. Bu maç öncesi teknik direktör Şenol Güneş kafasında ilk 11'in büyük bir bölümünü belirledi. 

Ancak Şenol Güneş'i düşündüren bir konu daha var: Ceza sınırındaki futbolcular... Siyah-Beyazlıların Devler Ligi'ndeki grup aşamasında oynadığı maçlarda gördükleri sarı kartlar sonrası sınıra gelen 3 futbolcu bulunuyor. Bu isimler arasında hafta sonunda oynanan Konyaspor maçında tartışmalı bir sarı kart görerek Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşen Talisca da bulunuyor. Brezilyalı yıldız, ilk maçta sarı kart görmesi durumunda Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmaya çıkamayacak. Tecrübeli teknik adamın, genç futbolcuyu ilk maçta 11'de oynatması bekleniyor. 

Diğer iki isim ise Caner Erkin ve Tolgay Arslan. Kartal'ın iki futbolcusu da yarınki maçta yedek soyunacağı belirtildi. Şenol hocanın ikinci yarıda oyuna alma ihtimali yüksek olan futbolculardan ikisi Caner ve Tolgay. Yarın oynanacak maçta da görev almaları ve kart görmeleri durumunda 14 Mart'ta Vodafone Park'ta oynanacak rövanş maçında yer alamayacaklar.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Muslera'nın eşinden şok sözler: Belki de yakında gideriz!

Muslera'nın eşinden şok sözler: Belki de yakında gideriz!
Aykut Kocaman itiraf etti!

Aykut Kocaman itiraf etti!
Giuliano flaş Beşiktaş sözleri: Yarışın dışına...

Giuliano flaş Beşiktaş sözleri: Yarışın dışına...
Vagner Love mı oynayacak Negredo mu? Şenol Güneş'in kararı...

Vagner Love mı oynayacak Negredo mu? Şenol Güneş'in kararı...
Şenol Güneş: 'Bayern Münih'i eleyebiliriz'

Şenol Güneş: 'Bayern Münih'i eleyebiliriz'
Bayern Münih-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayern Münih-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray'da Bafetimbi Gomis korkuttu (Gomis neden bayılıyor?) Vazovagal Senkop nedir?

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis korkuttu (Gomis neden bayılıyor?) Vazovagal Senkop nedir?
Feghouli, Fatih Terim'i çıldırttı!

Feghouli, Fatih Terim'i çıldırttı!
Jelena'dan çok konuşulacak fotoğraf

Jelena'dan çok konuşulacak fotoğraf
Muslera'nın eşinden şaşırtan paylaşım

Muslera'nın eşinden şaşırtan paylaşım
FIFA 18'de Süper Lig'in en iyi 25 futbolcusu

FIFA 18'de Süper Lig'in en iyi 25 futbolcusu