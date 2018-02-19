Bayern Münih maçı öncesi Beşiktaş'ta 3 isim sınırda!

Erdinç Şahin

'nde temsilcimiz, yarın'da Alman devi'in konuğu olacak. Bu maç öncesi teknik direktörkafasında ilk 11'in büyük bir bölümünü belirledi.Ancakdüşündüren bir konu daha var: Ceza sınırındaki futbolcular...'ndeki grup aşamasında oynadığı maçlarda gördükleri sarı kartlar sonrası sınıra gelen 3 futbolcu bulunuyor. Bu isimler arasında hafta sonunda oynanan Konyaspor maçında tartışmalı bir sarı kart görerekderbisinde cezalı duruma düşenda bulunuyor. Brezilyalı yıldız, ilk maçta sarı kart görmesi durumunda'ta oynanacak karşılaşmaya çıkamayacak. Tecrübeli teknik adamın, genç futbolcuyu ilk maçta 11'de oynatması bekleniyor.Diğer iki isim iseve. Kartal'ın iki futbolcusu da yarınki maçta yedek soyunacağı belirtildi. Şenol hocanın ikinci yarıda oyuna alma ihtimali yüksek olan futbolculardan ikisi. Yarın oynanacak maçta da görev almaları ve kart görmeleri durumunda 14 Mart'ta Vodafone Park'ta oynanacak rövanş maçında yer alamayacaklar.