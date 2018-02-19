Bayern Münih maçı öncesi Beşiktaş'ta 3 isim sınırda!

UEFA Şampiyonlar Ligi
'nde temsilcimiz Beşiktaş
, yarın Allianz-Arena
'da Alman devi Bayern Münih
'in konuğu olacak. Bu maç öncesi teknik direktör Şenol Güneş
kafasında ilk 11'in büyük bir bölümünü belirledi.
Ancak Şenol Güneş'i
düşündüren bir konu daha var: Ceza sınırındaki futbolcular... Siyah-Beyazlıların Devler Ligi
'ndeki grup aşamasında oynadığı maçlarda gördükleri sarı kartlar sonrası sınıra gelen 3 futbolcu bulunuyor. Bu isimler arasında hafta sonunda oynanan Konyaspor maçında tartışmalı bir sarı kart görerek Fenerbahçe
derbisinde cezalı duruma düşen Talisca
da bulunuyor. Brezilyalı yıldız, ilk maçta sarı kart görmesi durumunda Vodafone Park
'ta oynanacak karşılaşmaya çıkamayacak. Tecrübeli teknik adamın, genç futbolcuyu ilk maçta 11'de oynatması bekleniyor.
Diğer iki isim ise Caner Erkin
ve Tolgay Arslan
. Kartal'ın iki futbolcusu da yarınki maçta yedek soyunacağı belirtildi. Şenol hocanın ikinci yarıda oyuna alma ihtimali yüksek olan futbolculardan ikisi Caner ve Tolgay
. Yarın oynanacak maçta da görev almaları ve kart görmeleri durumunda 14 Mart'ta Vodafone Park'ta oynanacak rövanş maçında yer alamayacaklar.
Erdinç Şahin