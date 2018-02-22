Bayern Münih maçının ardından Şenol Güneş açıklamalarda bulundu

"HENÜZ ORALARA AİT DEĞİLİZ"

"BİRAZ DAHA ZORLAMAK İSTEDİK AMA..."

Erdinç Şahin

'ndedeplasmanda 5-0 yenilen ve hafta sonundaile karşılaşacak olanÜmraniye Nevzat Demir Tesislerinde basın toplantısı düzenliyor.Bayern Münih karşısında ilk maçta aldığımız sonuç bizim için hayal kırıklığı oldu. Tur için umudumuzun çok az olduğunu veya hiç olmadığını söyleyebiliriz.Fair play çerçevesi içerisinde iyi mücadele ettik. Bayern maçı skoru için herkesten özür diliyoruz Bu yarışta başından itibaren takımımızı ve ülkemizi iyi temsil etitğimizi düşünüyoruz. Bu üçüncü defa kaybımız oldu. Sporting, Dinamo Kiev ve Bayern Münih. Ülkenin daha büyük başarılara layık olduğunu biliyoruz. Nereden nereye geldiğimizi çok iyi biliyoruz, nereye geleceğimizi de biliyoruz. Beklentileri yükselttiğimizi de biliyoruz. Bir günde buraya gelinmedi. Zamanla olan bir işti. Nereden Bayern Münih'e kadar geldiğimizi hepiniz daha iyi biliyorsunuz. Bu işi yaparken tabi hatalar da yaptık. Ligde veya Şampiyonlar Ligi'nde hep sahanın içinde kaldık. Bizi saha dışına çıkarmak isteyenlerin kendi insanımız olmasından üzüntü duyuyoruz.Geçmişe değil, geleceğe bakacağız. Kötü sonuçlara da bakacağız. Sağduyulu bir şekilde lige ve kupaya devam edeceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde ilerilere gitmek bizim için iyi ve zor bir hedefti. Şampiyonlar Ligi'nde daha yüksek yerlere gelmeyi isterdik. Ama henüz oralara ait olmadığımızı daha önce de söylemiştim. Dünya Kupası için de aynıları söylenmişti. Hayırlı olsun Dünya Kupası Türkiye'ye. Ligde yenemeyeceğimiz hiçbir takım yok.Caner Erkin ile ilgili yazılanlar var. Caner bocalıyordu. Çıkarken kendisinin iyi olduğunu söyledi. Elini kaldırdıysa doğru değil. Zaten elini kaldırdı diye 3 maç ceza alabilir. Federasyon 6 verebilir. Kirli ağızla konuşmaya ceza vermiyorlar, ben ona vermeyeceğim. Biz ülke olarak ne eğitmeyi biliriz, ne üretmeyi biliriz, ne değer korumayı biliriz. Vida kırmızı kart gördüğünde Tosic'i oyuna almayı düşündüm. Ama Tosic'in bir süredir oynamaması nedeniyle bir süre Medel'i oynatmayı düşündüm.Şampiyonlar Ligi'nin lige etkisi olmaz. Alakası olmayan konular. Kaybetmiş bir takım olarak moralimiz tabii ki bozuldu. Hedefimiz kafa kafaya oynamaktı, başaramadık. Talisca ve Pepe'nin dışında Gökhan Gönül ve Vida'nın sakatlığı var. Derbiye bunları değerlendirerek çıkacağız. Biz, bir Şampiyonlar Ligi serüveni yaşadık. Ülkemizin gurur duyacağı bir yarıştı. Biraz daha zorlamak istedik ama altında kaldığımızı düşünüyorum. Hazır değiliz. Bayern'i eleseydik de, kazansaydık da biz onlardan iyi değiliz. Bu gerçeği biliyorum.Nereden geldiğinizi bilmezseniz, nereye gideceğinizi de bilmezsiniz. Kazandığınız değerler bazen sizi ezer. Biz sadece yarışmıyoruz, öğreniyoruz. Ben de öğreniyorum. Siz de soru soruyorsunuz. Herkes kadro yapıyor. Başarmak güzeldir, taşımak tehlikelidir. Beşiktaş ligde ve kupada iddialı olmasa da büyük kulüptür. Kulübün ismi zaten şampiyonluk. Başarı çok tehlikelidir. Başardıktan sonra devam ettirmek önemlidir. Beşiktaş'ın yıkılmasını isteyenler için bir fırsat var ama biz yıkılmadık. Bayern Münih'in gücü nedeniyle orta sahada Medel ve Atiba gibi savunma yönü kuvvetli oyuncuları tercih ettim. Oğuzhan'ı daha çok hücuma dönük düşünüyorum.