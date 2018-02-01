Bayern Münih'te Franck Ribery krizi büyüyor!

SÖZLEŞME SIKINTISI

Erdinç Şahin

'ınikinci turunda karşı karşıya geleceği'tekrizi giderek derinleşiyor.Sözleşmesi bu yaz bitecek olan Fransız sol kanat oyuncusunun Bavyera ekibiyle henüz sözleşme yenilememekten ötürü memnuniyetsiz olduğu öğrenildi.'in edindiği bilgilere göre bir dönemforması da giyen 34 yaşındaki Franck Ribery, kulüpteki geleceğinin bir an evvel netleşmesini istiyor.Bu yıl Bayern formasıyla 16 maça çıkan yıldız futbolcu, takımına 2 gol ve 1 asistle katkı sağladı.