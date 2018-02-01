Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Bayern Münih'te Franck Ribery krizi büyüyor!

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleştiği Bayern Münih'te Franck Ribery krizi giderek büyüyor. Yıldız futbolcu, kulüpteki geleceğinin bir an evvel netleşmesini istiyor.

Bayern Münih'te Franck Ribery krizi büyüyor!
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ikinci turunda karşı karşıya geleceği Bayern Münih'te Franck Ribery krizi giderek derinleşiyor.

Sözleşmesi bu yaz bitecek olan Fransız sol kanat oyuncusunun Bavyera ekibiyle henüz sözleşme yenilememekten ötürü memnuniyetsiz olduğu öğrenildi.
 

SÖZLEŞME SIKINTISI


Kicker'in edindiği bilgilere göre bir dönem Galatasaray forması da giyen 34 yaşındaki Franck Ribery, kulüpteki geleceğinin bir an evvel netleşmesini istiyor.

Bu yıl Bayern formasıyla 16 maça çıkan yıldız futbolcu, takımına 2 gol ve 1 asistle katkı sağladı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Galatasaray maçı öncesinde Konyaspor'da flaş Eto'o gelişme!

Galatasaray maçı öncesinde Konyaspor'da flaş Eto'o gelişme!
Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı
Ali Koç'un 6 maddelik stratejisi belli oldu!

Ali Koç'un 6 maddelik stratejisi belli oldu!
Emrah Başsan Portekiz'de kurtarıcı olarak karşılandı!

Emrah Başsan Portekiz'de kurtarıcı olarak karşılandı!
Atiker Konyaspor, 5.5 milyon Euro ile ara transferin yıldızı oldu

Atiker Konyaspor, 5.5 milyon Euro ile ara transferin yıldızı oldu
Süper Lig 20. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig 20. hafta hakemleri açıklandı
Kulüpler Birliği yeni Başkanı Fikret Orman oldu

Kulüpler Birliği yeni Başkanı Fikret Orman oldu
Neymar'dan Barcelona'ya dava

Neymar'dan Barcelona'ya dava
NBA’de şok sakatlık! Canaan’ın ayak bileği kırıldı

NBA’de şok sakatlık! Canaan’ın ayak bileği kırıldı
Beşiktaş'a Gökhan Gönül'den iyi haber

Beşiktaş'a Gökhan Gönül'den iyi haber
İşte Emenike'nin yeni takımı

İşte Emenike'nin yeni takımı