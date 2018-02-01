Bayern Münih'te Franck Ribery krizi büyüyor!

Beşiktaş
'ın Şampiyonlar Ligi
ikinci turunda karşı karşıya geleceği Bayern Münih
'te Franck Ribery
krizi giderek derinleşiyor.
Sözleşmesi bu yaz bitecek olan Fransız sol kanat oyuncusunun Bavyera ekibiyle henüz sözleşme yenilememekten ötürü memnuniyetsiz olduğu öğrenildi.
SÖZLEŞME SIKINTISI
Kicker
'in edindiği bilgilere göre bir dönem Galatasaray
forması da giyen 34 yaşındaki Franck Ribery, kulüpteki geleceğinin bir an evvel netleşmesini istiyor.
Bu yıl Bayern formasıyla 16 maça çıkan yıldız futbolcu, takımına 2 gol ve 1 asistle katkı sağladı.
Erdinç Şahin