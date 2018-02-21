Bayern Münih'te galibiyet sonrası Robben krizi!

"HERKES OYNAMAK İSTER"

"DUYGULARIMI AÇIKLARSAM..."

Erdinç Şahin

'nde grup aşamasını namağlup tamamlayan 4 takımdan biri olan temsilcimiz'ı son 16 turu ilk maçında 5-0 mağlup etti ve rövanş öncesinde büyük bir avantaj elde etti. Hollandalı futbolcu, mücadeleye kulübede başlarken oyuna sonradan dahil oldu. Yıldız futbolcu maç sonrasında flaş açıklamalar yaptı!Karşılaşmaya 44. dakikada sakatlananyerine giren, maça 11'de başlamadığı için mutsuz olduğunu itiraf etti.İyi bir oyun çıkardığını savunan Robben, "Sanırım ikinci yarı iyi oynadım. Herkes bu tür maçlarda oynamak ister. Oynayamamak acı verici olur" ifadelerini kullandı.Konu hakkında açıklamalarını sürdüren Robben, "11'de başlamamış olmamla ilgili duygularımı açıklarsam, yarın Jupp Heynckes ya da'nin ofisinde görüşme yapmak zorunda kalırım" şeklinde konuştu.