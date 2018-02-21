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Bayern Münih'te galibiyet sonrası Robben krizi!

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih'e konuk oldu. 75 dakika 10 kişi oynayan Kara Kartal, sahadan 5-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Bayern Münih'te oyuna sonradan giren Robben, maç sonrasında sert açıklamalar yaptı!

Bayern Münih'te galibiyet sonrası Robben krizi!
Bayern MünihŞampiyonlar Ligi'nde grup aşamasını namağlup tamamlayan 4 takımdan biri olan temsilcimiz Beşiktaş'ı son 16 turu ilk maçında 5-0 mağlup etti ve rövanş öncesinde büyük bir avantaj elde etti. Hollandalı futbolcu Arjen Robben, mücadeleye kulübede başlarken oyuna sonradan dahil oldu. Yıldız futbolcu maç sonrasında flaş açıklamalar yaptı!

Karşılaşmaya 44. dakikada sakatlanan James Rodriguez yerine giren Arjen Robben, maça 11'de başlamadığı için mutsuz olduğunu itiraf etti.
 

"HERKES OYNAMAK İSTER"


İyi bir oyun çıkardığını savunan Robben, "Sanırım ikinci yarı iyi oynadım. Herkes bu tür maçlarda oynamak ister. Oynayamamak acı verici olur" ifadelerini kullandı.
 

"DUYGULARIMI AÇIKLARSAM..."


Konu hakkında açıklamalarını sürdüren Robben, "11'de başlamamış olmamla ilgili duygularımı açıklarsam, yarın Jupp Heynckes ya da Rummenigge'nin ofisinde görüşme yapmak zorunda kalırım" şeklinde konuştu.


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