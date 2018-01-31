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Bayern Münih'te Sandro Wagner sakatlandı!

Şampiyonlar Ligi ikinci turunda temsilcimiz Beşiktaş ile karşılaşacak olan Bayern Münih'te yeni transfer Sandro Wagner'in şoku yaşanıyor. Yıldız golcünün Bavyera ekibinin önümüzdeki iki maçında yer alamayacağı öğrenildi

Bayern Münih'te Sandro Wagner sakatlandı!
Temsilcimiz Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleştiği Bayern Münih, ocak ayının başında transfer ettiği Sandro Wagner'in sakatlığıyla sarsıldı.


MAINZ VE PADERBORN MAÇLARINDA YOK


Bavyera ekibinin bugünkü antrenmanında Mats Hummels ile girdiği mücadele esnasında sakatlık geçiren 30 yaşındaki golcünün bir süre sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Almanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Bild'in edindiği bilgilere göre yıldız futbolcu, Bayern'in Mainz ve Paderborn ile oynayacağı maçlarda yer alamayacak.


13 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU


Wagner, ara transfer döneminin başladığı ilk gün Hoffenheim'dan 13 milyon euro karşılığında Bayern'e transfer olmuştu.

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