Bayern Münih'te Sandro Wagner sakatlandı!

Şampiyonlar Ligi ikinci turunda temsilcimiz Beşiktaş ile karşılaşacak olan Bayern Münih'te yeni transfer Sandro Wagner'in şoku yaşanıyor. Yıldız golcünün Bavyera ekibinin önümüzdeki iki maçında yer alamayacağı öğrenildi