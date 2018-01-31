Bayern Münih'te Sandro Wagner sakatlandı!

Temsilcimiz Beşiktaş
'ın Şampiyonlar Ligi
son 16 turunda eşleştiği Bayern Münih
, ocak ayının başında transfer ettiği Sandro Wagner
'in sakatlığıyla sarsıldı.
MAINZ VE PADERBORN MAÇLARINDA YOK
Bavyera ekibinin bugünkü antrenmanında Mats Hummels
ile girdiği mücadele esnasında sakatlık geçiren 30 yaşındaki golcünün bir süre sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Almanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Bild
'in edindiği bilgilere göre yıldız futbolcu, Bayern'in Mainz
ve Paderborn
ile oynayacağı maçlarda yer alamayacak.
13 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU
Wagner, ara transfer döneminin başladığı ilk gün Hoffenheim
'dan 13 milyon euro
karşılığında Bayern'e transfer olmuştu.
Bayern Münih-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Haber Merkezi