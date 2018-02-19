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Bayern Münih teknik direktörü Jupp Heynckes'ten Şenol Güneş'e büyük övgü

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın rakibi olan Bayern Münih'te teknik direktör Jupp Heynckes ve futbolculardan Mats Hummels basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bayern Münih teknik direktörü Jupp Heynckes'ten Şenol Güneş'e büyük övgü
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde yarın akşam Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Bayern Münih'te teknik direktör Jupp Heynckes ve futbolculardan Mats Hummels, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Mats Hummels: 
 

"İKİ ARKADAŞIMA BİLETİ BEN ALDIM"


Takım halinde savaştığımız zaman şampiyon olabileceğimizi düşünüyorum. Beşiktaş maçında ikili mücadeleler sert geçecektir. Biz de buna göre hazırlandık. Beşiktaş'ın eski stadını biliyordum. Şimdi yeni statlarının çok iyi olduğunu da duydum. Büyük yıldızlara sahipler ve eğer yanlış analiz yaparsak yanılgıya uğrarız. Yarın oynanacak maçta Beşiktaş taraftarlarının da statta olacağını biliyorum. İki Türk arkadaşıma bizzat ben bilet aldım. 

Jupp Heynckes:
 

"BEŞİKTAŞ DAHA ÖNCE SON 16'YA NASIL KALAMADI ANLAMIYORUM"


Bu tür maçlar konsantrasyon olayıdır. Ben de futbolcular gibi sizler gibi gerginim. Şampiyonlar Ligi kraliyet sınıfı... Çok özel takımların olduğu bir platform. Her rakip sizin yolunuza taş koyabilir. Her zaman fit olmanız lazım. Bizim basınımızda Beşiktaş için 'İyi bir rakip' değerlendirmesi yapıldı. Her zaman 1 hafta önceden takımları çalışırım. Beşiktaş'ın da İspanya ve Hollanda liglerinde oynamış oyuncuları var. Uluslararası futbolcuları olan bir takım. Onların nasıl bu zamana kadar son 16'ya kalamadıklarını anlamıyorum.
 

"ŞENOL GÜNEŞ İYİ FUTBOL OYNATIYOR"


Antrenörleri çok tecrübeli. İyi futbol oynatan bir teknik adam. Savunmaları çok iyi. Çok disiplinli bir futbol oynuyor. Takımın dengesini çok iyi kurmuş. Onun olması Beşiktaş adına çok büyük bir faktör. Bundan dolayı gruptan çıkmayı bildiler. İyi bir şeyler söylemek için bu sözleri kullanmıyorum. Bunlar gerçekler. Futbol oynamayı seven ve grupta oynadığı tüm deplasman maçlarını kazanan bir takım. Bunları da futbolcularıma anlattım. 

Biz de son saniyeye kadar tabii ki kazanmak için mücadele edeceğiz. Şu anda 2013'te (Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı sezon) ne olduysa onlar oluyor. Hasta olan oyuncularımı asla maç akdrosunda tutmam. Bunu açıkça söyleyeyim. 

Onlar saklanmayacaklar. Biz de saklanmayacağız. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. 
 

"KADRODA BÜYÜK ÇEKİŞME VAR"


Tolisso, James Rodriguez gibi isimler Bayern'e yeni gelen oyuncular. İlk önce Bayern Münih'i tanımaları lazım. Kadroda büyük çekişme var. Devamlı 11'de oynamayı istemeleri lazım. Tolisso bunu istiyor. 


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