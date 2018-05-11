Bayern Münih’ten Arjen Robben ve Rafinha açıklaması!

Erdinç Şahin

, sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek olanile 1 yıllık sözleşme imzaladı.ve sportif direktörhem 34 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu Robben ve 32 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu Rafinha ile 30 Haziran 2019 tarihine kadar sözleşme imzaladı.Robben, 2009 yılında Real Madrid’den Bayern’e katıldı. 7 Almanya Şampiyonası ve 4 DFB Kupası zaferinde yer aldı. Brezilyalı Rafinha ise 2011’den beri Bayern’in formasını giyiyor. Rafinha, altı lig şampiyonluğu, üç Alman Kupası ve 2013 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı.Geçtiğimiz haftalarda tecrübeli savunmacı Rafinha için Beşiktaş’ın transfer girişiminde bulunduğu iddia edilmişti.