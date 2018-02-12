Bayern Münih’ten Marriott ile görülmemiş anlaşma!

Almanya Bundesliga
takımlarından Bayern Münih,
dünyaca ünlü bir otel markasıyla yaptığı anlaşmayla futbol statlarında çığır açmaya hazırlanıyor.
Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi
son 16 turunda karşılaşacağı Alman devi, Allianz Arena’daki
bazı locaları, lüks süit odalarına çevirecek.
MARRIOTT İLE ANLAŞILDI
Futbol kulübünün sponsoru da olacak olan Marriott otelinin yetkilileri, Bayern Münih
yöneticileri ile anlaşma sağladı.
Bu anlaşma sayesinde süit odaları tutacak taraftarların daha konforlu bir biçimde futbol maçlarını izlemesi hedefleniyor.
Erdinç Şahin