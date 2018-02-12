Bayern Münih’ten Marriott ile görülmemiş anlaşma!

MARRIOTT İLE ANLAŞILDI

Erdinç Şahin

takımlarındandünyaca ünlü bir otel markasıyla yaptığı anlaşmayla futbol statlarında çığır açmaya hazırlanıyor.son 16 turunda karşılaşacağıbazı locaları, lüks süit odalarına çevirecek.Futbol kulübünün sponsoru da olacak olan Marriott otelinin yetkilileri,yöneticileri ile anlaşma sağladı.Bu anlaşma sayesinde süit odaları tutacak taraftarların daha konforlu bir biçimde futbol maçlarını izlemesi hedefleniyor.