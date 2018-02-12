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Bayern Münih’ten Marriott ile görülmemiş anlaşma!

Bayern Münih, dev otel zinciri Marriott ile yaptığı anlaşmayla, Allianz Arena'daki bazı locaları lüks süit odalara çevirecek.

Bayern Münih’ten Marriott ile görülmemiş anlaşma!
Almanya Bundesliga takımlarından Bayern Münih, dünyaca ünlü bir otel markasıyla yaptığı anlaşmayla futbol statlarında çığır açmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaşacağı Alman devi, Allianz Arena’daki bazı locaları, lüks süit odalarına çevirecek.
 

MARRIOTT İLE ANLAŞILDI


Futbol kulübünün sponsoru da olacak olan Marriott otelinin yetkilileri, Bayern Münih yöneticileri ile anlaşma sağladı.

Bu anlaşma sayesinde süit odaları tutacak taraftarların daha konforlu bir biçimde futbol maçlarını izlemesi hedefleniyor.


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