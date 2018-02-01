Bayıltan yorgunluk: 33 derece sıcakta 18 saat!

Günde 140 hasta

‘En karizmatik fotoğrafım’

Nazlı Erdol

’ya gönüllü olarak giden Türk doktorlar ve sağlık personeli, tedaviye ulaşımı olmayan insanların yardımına koşuyor. TADD () üyesi doktorlar son olarak’ya bir sağlık organizasyonu düzenledi. Organizasyona katılan 23 kişilik ekipte yer alan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Op. Dr. Banu Çiftçi ve iki hemşirenin ameliyatlardan sonra yerde uyuduğu fotoğraf Türk doktor ve hemşirelerin ne kara zor şartlarda çalıştığını gözler önüne serdi.Gazetevatan'dan İlker Akgüngör'ün haberine göre; binlerce hastayı muayene eden ve ameliyatlar yapan doktorlardan biri olan Banu Çiftçi yaşadıklarını şöyle anlattı:"Bugünü de 140 muayeneyle bitirdim. Hiç kimseyi geri gönderemiyorum. Çünkü bu insanlar kilometrelerce köylerinden yol yürüyerek geliyorlar ve günlerce hastanenin kapısında bekliyorlar. Cerrahinin, cerrah olmanın ne demek olduğunu en iyi bu koşullar yaşattırıyor insana."Günde en az 4 rahim veya fistül ameliyatını kısıtlı şartlarda ve eksik ekipmanla tamamladıklarını belirten Dr. Çiftçi, 18 saat süren cerrahi operasyonları 33 derece sıcaklıkta, klimasız ameliyathanede üstlerini bile değiştiremeden yaptıklarını anlatıyor. Tüm ekibin gönüllülük esasıyla çalıştığını aktaran Op. Dr. Çiftçi, Afrika’da gördüğü önemli bir noktayı şöyle özetliyor: Ekmek yok, su yok, ilaç yok, ameliyat malzemesi yok ama silah var. Hem de her köşede.Banu Çiftçi sosyal medyada çok paylaşılan fotoğrafı ise şöyle anlatıyor: Ameliyatlar da bitti, biz de. Ameliyathane hemşirelerimizle son masanın da bitmesini beklerken. Gelmiş geçmiş en karizmatik fotoğrafım.