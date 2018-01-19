Bayraktar İnşaat'tan Adres Koru Evleri'nde lüks daireler



312 DAİRE VE 37 DÜKKAN

KUTU: 381 BİN LİRAYA LÜKS DAİRELER



SİTEDE NELER VAR?



AİLELER ÇOCUKLARINA ALIYOR

Adem Özdoğan

Bayraktar İnşaat, Sancaktepe’de inşa ettiği ‘Adres Koru Evleri’ projesiyle bölgede bir ilki gerçekleştirdi. Adres Koru Evleri, Sancaktepe’nin içinde özel koru ve şelalesi olan tek projesi. Yaklaşık 14 bin metrekarelik yeşil alanda; koruma altına alınmış 40 yıllık çam ağaçlarından oluşan bir koru var. Proje, sosyal donatılarıyla da tüm ihtiyaçlara yanıt veriyor.Adres Koru Evleri, 9 bloktan oluşuyor. Bu bloklarda 312 daire ve 37 dükkan var. Daireler 2+1 ve 3+1 tipinde tasarlandı. Büyüklükleri 112 metrekareden başlıyor. Evler, ulaşım açısından da rahat. Samandıra-Kartal bağlantı yolu üzerinde yükselen proje; çevreyolu, TEM otoyoluna bağlantılarının yanı sıra Ümraniye, Kadıköy, Sabiha Gökçen Havalimanı, şehir hastanesine yakın. Metroya da yürüme mesafesinde.Adres Koru Evleri’nde kafeterya ve 8 daire site yönetiminde. Bu yüzden aidatlar nispeten düşük. Projede ev fiyatları ise metrekare bazında 3 bin 400 ile 4 bin 700 lira arasında değişiyor. 2+1 dairelere 381 bin liradan başlayan fiyatlarla sahip olmak mümkün.Adres Koru Evleri’nde; basketbol sahası, yürüyüş alanları, kapalı havuz, spor alanları, fitness, sauna hamam ve toplantı salonu yer alıyor. Ayrıca her daireye özel depo alanı var. Projede 401’i kapalı, 24’ü açık toplam 425 araçlık otopark alanı da mevcut.Adres Koru Evleri, üniversitelere yakın bir konumda. Bu yüzden çocukların öğrencilikleri boyunca kendi evinde kalmasını isteyen ve yatırım yapmayı tercih eden aileler de projeden ev alıyor.