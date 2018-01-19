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Bayraktar İnşaat'tan Adres Koru Evleri'nde lüks daireler

İnşaat sektörünün güçlü firması Bayraktar İnşaat’ın Sancaktepe’de yaptığı Adres Koru Evleri, 381 bin liradan başlayan fiyatlarla satılıyor

19 Ocak 2018, Cuma 16:44
Bayraktar İnşaat'tan Adres Koru Evleri'nde lüks daireler
Bayraktar İnşaat, Sancaktepe’de inşa ettiği ‘Adres Koru Evleri’ projesiyle bölgede bir ilki gerçekleştirdi. Adres Koru Evleri, Sancaktepe’nin içinde özel koru ve şelalesi olan tek projesi. Yaklaşık 14 bin metrekarelik yeşil alanda; koruma altına alınmış 40 yıllık çam ağaçlarından oluşan bir koru var. Proje, sosyal donatılarıyla da tüm ihtiyaçlara yanıt veriyor. 


312 DAİRE VE 37 DÜKKAN 


Adres Koru Evleri, 9 bloktan oluşuyor. Bu bloklarda 312 daire ve 37 dükkan var. Daireler 2+1 ve 3+1 tipinde tasarlandı. Büyüklükleri 112 metrekareden başlıyor. Evler, ulaşım açısından da rahat. Samandıra-Kartal bağlantı yolu üzerinde yükselen proje; çevreyolu, TEM otoyoluna bağlantılarının yanı sıra Ümraniye, Kadıköy, Sabiha Gökçen Havalimanı, şehir hastanesine yakın. Metroya da yürüme mesafesinde. 
 

KUTU: 381 BİN LİRAYA LÜKS DAİRELER 


Adres Koru Evleri’nde kafeterya ve 8 daire site yönetiminde. Bu yüzden aidatlar nispeten düşük. Projede ev fiyatları ise metrekare bazında 3 bin 400 ile 4 bin 700 lira arasında değişiyor. 2+1 dairelere 381 bin liradan başlayan fiyatlarla sahip olmak mümkün. 


SİTEDE NELER VAR? 


Adres Koru Evleri’nde; basketbol sahası, yürüyüş alanları, kapalı havuz, spor alanları, fitness, sauna hamam ve toplantı salonu yer alıyor. Ayrıca her daireye özel depo alanı var. Projede 401’i kapalı,  24’ü açık toplam 425 araçlık otopark alanı da mevcut. 


AİLELER ÇOCUKLARINA ALIYOR 


Adres Koru Evleri, üniversitelere yakın bir konumda. Bu yüzden çocukların öğrencilikleri boyunca kendi evinde kalmasını isteyen ve yatırım yapmayı tercih eden aileler de projeden ev alıyor. 
 


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