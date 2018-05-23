Bayram Bektaş Göztepe ile anlaştı
Göztepe yeni teknik direktörlük görevi için Bayram Bektaş ile anlaştı.
Tamer Tuna ile sürpriz bir şekilde yollarını ayıran Spor Toto Süper Lig ekibi Göztepe, teknik direktörlük koltuğuna Bayram Bektaş’ı getirdi.
Son olarak Ümraniyespor’u çalıştıran ve İstanbul ekibine 1'inci Lig’de Play-Off oynatan genç teknik adamla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Teknik direktörlük kariyerine Elazığspor’da başlayan 44 yaşındaki çalıştırıcı, Gazişehir Gaziantep ve Ümraniyespor’da da çalıştı. Bayram Bektaş kariyerinde ilk kez Süper Lig’de görev yapacak.