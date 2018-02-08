Bayram Çetin: LGS çok zor olacak

İdil Janet Demiray

sorularını gerçek yaşama ilişkin bilgileri ölçecek şekilde oluşturacaklarını söyleyen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü“Bilginin ezberlenmesini istemiyoruz analitik düşünme bekliyoruz” dedi.Genel eğitimin değerlendirilmesini amaçlamadıklarını belirten Bayram Çetin, seçme amaçlı bir sınav yapacaklarını kaydetti. Yüzde 10’luk üst grup öğrenciyi seçecekleri için sınavın çok zor olacağını ifade eden Çetin, öğrencilerin yüzde 50-60’ına hiç hitap etmeyecek şekilde sınavın hazırlanacağını vurguladı.Tüm soruların değerinin aynı olması halinde 3 yanlışın bir doğruyu götüreceğini söyleyen Çetin “Sorulara zorluk derecelerine göre ayrı puan verirsek o zaman 3 yanlış bir doğruyu götürmez. Henüz belli değil. Kılavuz çıktığında bu da netleşmiş olacak” dedi. Kılavuzun da bir ay içinde çıkacağını kaydeden Çetin puanların 500 üzerinden açıklanmasının planlandığını belirtti.Sınavla öğrenci alan okulların listesinin nisan ayında açıklanacağını kaydeden Çetin, liste açıklandıktan sonra 15 günlük başvuru süresi olacağını söyledi.