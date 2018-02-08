Yükseköğrenim Ortaöğrenim Sınavlar 2017 Özel Okul Rehberi

Bayram Çetin: LGS çok zor olacak

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) soruları öğrencilerin yüzde 60’ına hitap etmeyecek.

Bayram Çetin: LGS çok zor olacak
LGS sorularını gerçek yaşama ilişkin bilgileri ölçecek şekilde oluşturacaklarını söyleyen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Bayram Çetin “Bilginin ezberlenmesini istemiyoruz analitik düşünme bekliyoruz” dedi.

‘Seçme amaçlı sınav olacak’

Genel eğitimin değerlendirilmesini amaçlamadıklarını belirten Bayram Çetin, seçme amaçlı bir sınav yapacaklarını kaydetti. Yüzde 10’luk üst grup öğrenciyi seçecekleri için sınavın çok zor olacağını ifade eden Çetin, öğrencilerin yüzde 50-60’ına hiç hitap etmeyecek şekilde sınavın hazırlanacağını vurguladı.

Üç yanlış bir doğruyu götürür mü?

Tüm soruların değerinin aynı olması halinde 3 yanlışın bir doğruyu götüreceğini söyleyen Çetin “Sorulara zorluk derecelerine göre ayrı puan verirsek o zaman 3 yanlış bir doğruyu götürmez. Henüz belli değil. Kılavuz çıktığında bu da netleşmiş olacak” dedi. Kılavuzun da bir ay içinde çıkacağını kaydeden Çetin puanların 500 üzerinden açıklanmasının planlandığını belirtti.

Okullar nisan ayında açıklanacak

Sınavla öğrenci alan okulların listesinin nisan ayında açıklanacağını kaydeden Çetin, liste açıklandıktan sonra 15 günlük başvuru süresi olacağını söyledi.


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