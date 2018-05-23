Bayram için gitmek isteyen Suriyelilerin sayısı 72 bine ulaştı

Kilis Valiliği tarafından verilen izinle 13 Haziran tarihine kadar Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgelerine gitmek için online randevu sistemine kayıt olan Suriyeliler, gece saatlerinden itibaren Öncüpınar Sınır Kapısı arkasında oluşturulan gönderme merkezine gelerek çadırlarda sıraya girdi. Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekatıyla terörden temizlenen bölgeler başta olmak üzere Suriye’nin çeşitli kentlerine gitmek için Kilis'e gelen Suriyeliler geceden itibaren çadırlarda beklemeye başladı. Sabah 08.00’den itibaren Suriyelilerin ülkelerine geçmelerine izin verilirken, ülkelerine gitmek için randevu alan Suriyelilerin sayısında artış yaşanıyor. Şu ana kadar 72 bin Suriyeli ülkelerine gitmek için randevu aldı. Randevu günü gelen Suriyeliler, yanlarına aldıkları eşyalar ile birlikte, Göç İdaresi tarafından işlemleri yapıldıktan sonra 0-15 yaşındaki çocukların aşıları yapılıyor. Daha sonra Pasaport Polisi tarafından işlemleri yapılan Suriyeliler ülkelerine gidiyor.

SURİYELİLERİN 3 SINIR KAPISINDAN GEÇİŞLERİNE İZİN VERİLİYOR

Suriyeliler Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Sınır Kapısı ile Gaziantep Karkamış Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine gidebiliyor. Suriyelilerin randevu sistemine kayıt yaparken yazdıkları kapıdan giriş çıkış yapabilecekleri belirtildi.

İHA