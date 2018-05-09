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Bayram ikramiyesiyle ilgili merak edilen her şey

12.5 milyon emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesinde sona gelindi. Ramazan ve Kurban bayramlarından önce ödenecek ikramiye ile ilgili merak edilen tüm detayları sizler için hazırladık...

09 Mayıs 2018, Çarşamba 09:06
Bayram ikramiyesiyle ilgili merak edilen her şey
Başbakan Binali Yıldırım, 30 Nisan’da 12.5 milyon emekliye (SSK, Bağkur ve memur emeklisi) Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi 1000’er lira ikramiye ödeneceğini duyurmuştu. Buna göre; yılda 2000 liralık ikramiye, 1000 lira maaş alan emekliye yüzde 16.6 zam anlamına geliyor. Bir başka deyişle maaşlar her ay 166 lira artmış olacak. 1500 lira maaş alanda ise yüzde 11.1 ekstra zam oluşacak.


HACİZ UYGULANMAYACAK


Başka kimlere var?

Şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er-erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri ikramiyeye hak kazanacak.

Kime ne kadar ödenecek?

Ramazan ve Kurban bayramları öncesi 1000’er lira ödenecek. Emekliler ve maluller 1000’er lirayı alacak. Diğer kesimlerin ise ikramiye tutarı hisse veya iş göremezlik oranına göre farklılık gösterecek.

Haciz uygulanır mı?

İkramiye ödemelerinden kesinti yapılamayacağı gibi bu ödemeler herhangi bir borç nedeniyle haczedilemeyecek.


HAZİRAN BAŞINDA ÖDEME YAPILACAK


● Vefat eden emeklinin dul ve yetimi ne kadar alacak?

Bu durumda ikramiyeler hak sahiplerinin hisseleri oranında yapılacak. Bir başka deyişle vefat eden emeklinin hak sahibi ve eşi hangi oranda aylık alıyorsa, 1000 lira o oranda paylaştırılacak. Örneğin; vefat eden SSK’lı emeklinin eşi yüzde 50, iki çocuğundan her biri yüzde 25 oranında aylık alıyor. 1000 liranın 500’ü eşe, 250’şer lirası da çocuklara verilecek. yenİ eMeklİye de..

● Yeni emekli olanlara ödeme var mı?

Yeni emekliler, emeklilik tarihlerini izleyen dönemlerde ikramiyelerini alacak. Bir başka deyişle ödemenin yapılacağı tarihte aylık alıyor olmak şart.

● Ödemeler ne zaman?

İkramiye Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde verilecek. Ödeme tarihleri SGK tarafından önceden duyurulacak. İkramiyenin yatacağı tarih emekli maaşının alındığı tarih olmayabilir. Hükümet yetkilileri ilk ödemenin Haziran ayı başında yapılacağını duyurdu.

● Nereye yatacak?

Maaşın yattığı hesaba yatırılacak.

● Ödeme her yıl tekrar edecek mi?

Evet. 2018’den itibaren her yıl dini bayramlardan önce ikramiye ödemesi yapılacak.

● İkramiyeye de zam gelir mi?

1000’er lira olarak belirlenen ikramiyenin takip eden yıllarda memur maaş katsayısına göre güncellenmesi muhtemel. Bu konuda yetki hükümette.


HİSSELERİ ORANINDA


● Çift maaş alana ödeme nasıl yapılacak?

Hem kocasından hem babasından veya annesinden ölüm aylığı alan kişiler de ikramiye alacak. Bu kişilerin ikramiyesi iki dosyadan hangisinde ölüm aylığı oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek. Örneğin; dul eş hem babasından hem kocasından aylık alıyorsa ve kocasından dolayı aldığı ölüm aylığının oranı yüzde 70, babasından dolayı aldığı ölüm aylığı oranı yüzde 25 ise ikramiyesi 700 lira olacak.

● Sürekli iş göremezlik maaşı alanlara ne kadar verilecek?

İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik aylığı almaya hak kazananlara iş göremezlik oranında ödeme yapılacak. İş göremezlik oranı yüzde 60 ise 600, 50 ise 500 lira verilecek.


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