Bayrama Özel Tavsiyeler!

Bayramda güvenli bir yolculuk için altın değerindeki önerileri inceleyerek yola çıkanları, güvenli ve rahat bir yolculuk bekliyor.

Bayram öncesi bavullar hazırlanmaya, yolculuk ve tatil planları yapılmaya başlandı. Birçok kişi bayramda sevdiklerine kavuşmak veya tatil için yollara çıkacak; binlerce sürücü bayramla birlikte direksiyon başına geçecek.Bayram tatiline araba ile çıkmayı planlayan çok sayıda sürücü seyahatlerine,araçlarını yeterli şekilde hazırlamadan ve iyice dinlenmeden başlıyor. Yapılan araştırmalar; bayramda gerçekleşen kazaların iki temel nedeninin, bakımı yapılmamış ya da yetersiz yapılmış araçlar ile yorgun sürücüler olduğunu gösteriyor.

Seyahatinize, bakımı çok iyi yapılmış, çok iyi hazırlanmış araç ile çıkarak güvenli bir başlangıç yapabilirsiniz.

Tatile çıkan sürücülerin pek çoğu seyahat öncesinde araçlarının bakımını yapmayı ve gerekli güvenlik önlemlerini almayı unutur. Araştırmalar, araçlardaki arıza ve teknik sorunların %32'sinin genellikle tatil yolunda meydana geldiğini göstermektedir. Ayrıca eşyalarınızı araca uygun şekilde yüklediğinizden emin olun. Seyahat esnasında ihtiyacınız olabilecek eşyalarınızı aracınıza en son yükleyin ki gerektiğinde kolayca ulaşabilin.

Hayatta kalmak için, dikkatlive kurallara uyarak araba kullanın.

Yaz aylarında araç kullanmak; yoğun trafik, uzun mesafe, gece ve gündüz şartlarında sürüş, bir anlamda sürücünün sınırlarını denemek anlamına geliyor.

Yorgunluk, kazaların ananedeni olarak öne çıkıyor...

Araştırmalar; sürücülerin büyük çoğunluğunun yorgunluk, uyku halive dikkat kaybının sürüş becerileri üzerindeki olumsuz etkisini göz ardı ettiğini gösteriyor.

Güvenli sürüş planlaması

Emniyet kemeri, araçlarla yapılan yolculuklar için geliştirilmişen basit ancak en önemli güvenlik ekipmanıdır. Kemerin doğru kullanımı, varlığı kadar önemlidir. Koltuk uygun konuma getirildiktensonra, kemerin üst bölümü boyuna direk temas etmeyecek biçimde ayarlanmalı, alt kısmı ise, karnın altından, kalça hizasından geçmelidir. Kemer mutlaka gergin olmalı, beden ile kemer arasında boşluk kalmamalıdır. Olası kazaların önüne geçmek için en önemli unsurlardan biri de hız limitlerine uymaktır. Hız limitlerini belirten trafik işaret ve işaretçilerine riayet etmek güvenli bir yolculuğun olmazsa olmazlarındandır.

Dinlenme ve mola noktaları ile seyahatin önceden planlanması, varış yerine güvenli ve rahat şekilde ulaşmanızı sağlamak için gereklidir. Mola yerlerini önceden planlamayan sürücüler, kendilerini birkaç kilometre daha gitmek için zorlar ve bunun sonucunda riskler artar.

Gece araba kullanmanın olumsuz etkileri...

Yoğun trafik veya gündüz sıcaklığından dolayı sürücülerin pek çoğugece yola çıkmayı tercih eder. Gece araba kullanmak, vücut üzerinde olu şeritlerde bir sağa bir sola geçmek, belirli bir hızı tutturamamak ve pek çok kez direksiyon hâkimiyetini kaybetmek gibi sorunlar yaşarlar.

Gerekli önlemleri alın,kazaları engelleyin !