Bayrampaşa'da spor salonuna haciz geldi, üyeler ortada kaldı

İstanbul Bayrampaşa’da bulunan bir AVM’deki 2 bin 500 üyeli spor salonu kepenk kapattı. Üyeler salona gittiklerinde icra müdürlüğünün “Bu işyeri tahliye edilmiştir” yazısı ile şoke oldu. Konu ile ilgili ulaşmaya çalışılan işletme sahiplerine ise ulaşılamadı

Bayrampaşa'da spor salonuna haciz geldi, üyeler ortada kaldı
Geçen yıl iflasına karar verilen Jatomi'den sonra bu kez, I'm Fit Fitness Club Spor Ve Yaşam Kulübü üyelerini ortada bıraktı. 2 bin 500 üyesi bulunan ve 2 yıldır faaliyette olan merkez 10 gün kadar önce kapandı.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre üyeler, salona gittiklerinde İstanbul İcra Müdürlüğü'nün 'Haciz kararı gereği bu işyeri tahliye edilmiştir' yazısı ile şoke oldu. Söz konusu salonun bir yıldan beri ödenmeyen kira, su, elektrik borçlarının da ödenmediği öğrenildi.


SPOR SALONU KAPANINCA ÜYELER ORTADA KALDI


Bayrampaşa'daki bir AVM'de bunan dev salonun telefonlarına ise ulaşılamıyor. Konu ile ilgili Hürriyet'e ulaşan mağdurlardan bazıları şunları kaydetti: "2500 üyesi bulunan tam 2 yıldır faaliyeti sürdüren, I'm Fit Fitness Club Spor Ve Yaşam Kulübü 17 Şubat 2018 tarihinde faaliyette bulunduğu AVM icra yolu ile tahliye edilmiş. Yaklaşık 10 günden beridir de, üyelerine olumlu veya olumsuz kesin bir cevap vermemekte… Üyeler, yetkililerden açıklama bekliyor muhatap bulamıyoruz."



Bu arada, daha önce başka firmalar nedeni ile benzer mağduriyet yaşayan kişilerden ödemeyi kredi kartı üzerinden yapanlar, hizmet almadıkları döneme ilişkin parayı ilgili bankadan alabildi.


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