Bazı enstitü ve fakülteler kapatıldı

Buna göre, İstanbul Bilim Üniversitesi
Rektörlüğüne bağlı Sağlık Yüksekokulu, Adnan Menderes Üniversitesi
Rektörlüğüne bağlı Nazilli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Rektörlüğü bünyesindeki Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler enstitüleri, Akdeniz Üniversitesi
Rektörlüğüne bağlı Antalya Sağlık Yüksekokulu ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Rektörlüğüne bağlı olan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatıldı.
İstanbul Bilim Üniversitesi
Rektörlüğüne bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi, Adnan Menderes Üniversitesi
Rektörlüğüne bağlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi, KTO Karatay Üniversitesi
Rektörlüğüne bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu, Piri Reis Üniversitesi
Rektörlüğüne bağlı Hukuk Fakültesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Rektörlüğüne bağlı Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Rektörlüğüne bağlı olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurulması kararlaştırıldı.
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
Rektörlüğüne bağlı Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Uluslararası Tıp Fakültesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Rektörlüğüne bağlı Spor Bilimleri Fakültesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Rektörlüğüne bağlı olarak da Lisansüstü Programlar Enstitüsü kuruldu.
Akdeniz Üniversitesi
Rektörlüğüne bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Antalya'nın Kemer ilçesinde Kemer Denizcilik Fakültesi, Bartın Üniversitesi
Rektörlüğüne bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Rektörlüğüne bağlı olarak da Spor Bilimleri Fakültesi kurulmasına karar verildi.
Can Hakman