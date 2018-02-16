15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Bazı enstitü ve fakülteler kapatıldı

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak enstitü ve fakültelerin kurulması ile kapatılmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı

16 Şubat 2018, Cuma 08:39
Bazı enstitü ve fakülteler kapatıldı
Buna göre, İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Sağlık Yüksekokulu, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Nazilli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü bünyesindeki Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler enstitüleri, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Antalya Sağlık Yüksekokulu ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatıldı.

İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi, KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu, Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Hukuk Fakültesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurulması kararlaştırıldı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Uluslararası Tıp Fakültesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Spor Bilimleri Fakültesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak da Lisansüstü Programlar Enstitüsü kuruldu.

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Antalya'nın Kemer ilçesinde Kemer Denizcilik Fakültesi, Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak da Spor Bilimleri Fakültesi kurulmasına karar verildi.
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

E-Devlet alt-üst soy sorgulamada bunu sakın yapmayın!

E-Devlet alt-üst soy sorgulamada bunu sakın yapmayın!
İbrahim Kocaoğlu ‘fuhuş rüşveti’ suçlamasıyla gözaltına alındı

İbrahim Kocaoğlu ‘fuhuş rüşveti’ suçlamasıyla gözaltına alındı
Selahattin Demirtaş: Hükümetle irtibatlı Kandil'e gidiyorduk

Selahattin Demirtaş: Hükümetle irtibatlı Kandil'e gidiyorduk
Ankara'da kritik görüşme

Ankara'da kritik görüşme
Aydın Doğan: Hiçbir ülke Türkiye'nin güvenlik mücadelesini hafife alamaz

Aydın Doğan: Hiçbir ülke Türkiye'nin güvenlik mücadelesini hafife alamaz
Başbakan Yıldırım'dan terör yanlısı muhabire tokat gibi yanıt

Başbakan Yıldırım'dan terör yanlısı muhabire tokat gibi yanıt
Hastanedeki skandal olaya inceleme başlatıldı

Hastanedeki skandal olaya inceleme başlatıldı
Alışveriş merkezi yapılacaktı, Osmanlı'ya ait eserler bulundu

Alışveriş merkezi yapılacaktı, Osmanlı'ya ait eserler bulundu
Afrin’deki teröristten 'sivil kıyafet' itirafı

Afrin’deki teröristten 'sivil kıyafet' itirafı

Alperenlerden Mehmetçik için kan bağışı

Alperenlerden Mehmetçik için kan bağışı
NATO'dan Türkiye ve Yunanistan'a çağrı

NATO'dan Türkiye ve Yunanistan'a çağrı