Bazı enstitü ve fakülteler kapatıldı

Can Hakman

Buna göre,Rektörlüğüne bağlı Sağlık Yüksekokulu,Rektörlüğüne bağlı Nazilli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu,Rektörlüğü bünyesindeki Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler enstitüleri,Rektörlüğüne bağlı Antalya Sağlık Yüksekokulu ileRektörlüğüne bağlı olan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatıldı.Rektörlüğüne bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi,Rektörlüğüne bağlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi,Rektörlüğüne bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu,Rektörlüğüne bağlı Hukuk Fakültesi,Rektörlüğüne bağlı Sağlık Bilimleri Enstitüsü, KaramanoğluRektörlüğüne bağlı olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurulması kararlaştırıldı.Rektörlüğüne bağlı Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Uluslararası Tıp Fakültesi,Rektörlüğüne bağlı Spor Bilimleri Fakültesi,Rektörlüğüne bağlı olarak da Lisansüstü Programlar Enstitüsü kuruldu.Rektörlüğüne bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Antalya'nın Kemer ilçesinde Kemer Denizcilik Fakültesi,Rektörlüğüne bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi,Rektörlüğüne bağlı olarak da Spor Bilimleri Fakültesi kurulmasına karar verildi.