Bazı erkek BBC sunucuları tepkiler sonrası maaşlarının azaltılmasını kabul etti

Üç araştırma yapıldı

'Maaş farkını 2020'ye dek kapatma' sözü

Nazlı Erdol

Bu açıklama BBC Çin Editörü'nin erkek ve kadın editörler arasındaki maaş farkı nedeniyle görevini bırakmasının ardından geldi.Bağımsız bir kurum tarafından BBC'deki maaş eşitsizliği üzerine hazırlanan denetleme raporu önümüzdeki hafta açıklanacak.Konuyla ilgili açıklama yapan, "Maaş adaleti için çeşitli adımlar attık. Önümüzdeki hafta daha kapsamlı bir açıklama yapacağız" dedi.Temmuz ayında yıllık 150 bin sterlinden (yaklaşık 800 bin TL) fazla kazanan BBC çalışanlarının bir kısmının adı açıklanmıştı.Listedeki çalışanların çoğunun erkek olduğunun anlaşılmasının ardından cinsiyet temelli maaş eşitsizliği tartışılmaya başlanmıştı.editörlüğünden ayrılmasının ardından Londra'daki haber merkezine dönmeyi planlayan Carrie Gracie, burada eşit maaş alabileceğini umduğunu söyledi.ise eğlence endüstrisinde rekabet artarken haber endüstrisinde bunun tam tersi yaşandığını söyledi ve ekledi:"Geçmişte yüksek maaşlı sözleşmelere imza atmış insanlar, şimdi bunun önemli bir kısmından vazgeçmeyi kabul etti."Bugüne kadar BBC'deki cinsiyet temelli maaş eşitsizliği nedeniyle üç araştırma yapılmıştı:Ekim ayında yayımlanan bir rapor BBC'de cinsiyetler arası maaş farkının yüzde 9,3 olduğunu ortaya koymuştu. İngiltere genelinde bu oran yüzde 18,1. Aynı tarihte yayınlanan bir diğer raporda "sistemli olarak toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılık yapıldığına dair bir bulgu olmadığı" ifadeleri yer aldı.BBC'nin sunucular, editörler ve muhabirlere verdiği maaşları inceleyen üçüncü araştırmanın sonucu ise önümüzdeki hafta yayımlanacak., maaşlar arasındaki farkı 2020 yılına kadar kapatma sözü vermişti.Hall, "BBC maaş, adalet, toplumsal cinsiyet ve temsiliyet konularında örnek olmalı" demişti.