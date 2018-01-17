Bazı İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

İDO
'nun internet sitesinde 17 Ocak 2018'de iptal edilen seferlerin listesi yayınlandı.
07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
07:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
08:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
BUDO'nun iptal ettiği seferler
ise şu şekilde:
07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
07:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
10:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
İdil Janet Demiray