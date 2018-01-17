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Bazı İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı

17 Ocak 2018, Çarşamba 07:21
Bazı İDO ve BUDO seferleri iptal edildi
İDO'nun internet sitesinde 17 Ocak 2018'de iptal edilen seferlerin listesi yayınlandı.

07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

07:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

08:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

BUDO'nun iptal ettiği seferler ise şu şekilde:

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
07:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 
09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) 
10:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)


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