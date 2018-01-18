Bazı illerde okullar tatil

BOLU



VALİLİĞİN AÇIKLAMASI:

KARAMAN

YOĞUN KAR YAĞIŞI



NİĞDE

NEVŞEHİR

Gizem Yetil

Batı bölgelerde etkisini sürdüren fırtına ve yağış etkisini sürdürüyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada İstanbul için sıcaklıkların hafta sonu itibariyle yükseleceği ancak yeni haftayla birlikte kar yağışının İstanbul'da etkili olacağı uyarısı yapıldı.Ayrıca yurdun birçok şehrinden öğrencileri sevindiren kar tatili haberleri geliyor.Bolu'da yoğun kar yağışı etkili olurken, ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi. Engelli ve hamile kamu görevlileri de yarın idari izinli sayılacak.Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Bolu ili genelinde ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim faaliyetlerinin 19 Ocak Cuma günü tatil edilmesine karar verilmiştir.Ayrıca, engelli ve hamile kamu görevlileri 19 Ocak Cuma günü idari izinli sayılacaktır" denildi.Karaman’da yoğun kar yağışı nedeniyle taşıma kapsamındaki öğrencilerin eğitimine yarın için ara verildiği bildirildi.Karaman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “Karaman’da görülen yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve merkeze bağlı taşıma kapsamındaki öğrencilerin eğitimine 19 Ocak 2018 Cuma günü ara verilmiştir. Öğrencilerimiz Cuma günü izinli sayılacaktır” denildi.Yoğun kar yağışı D-100 kara yolunun Bolu kesiminde bulunan Abant Kavşağı ve Seymenler, Düzce kesiminde ise Bakacak, Bıçkıyanı, Heyelan ve Karanlıkdere ile otoyolun Bolu Dağı Tüneli ile viyadükler mevkisinde etkili oluyor.Niğde’de yoğun kar yağışı nedeniyle sömestir tatili bir gün erken başlayacak.Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, kent merkezinde akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ve buzlanma edeniyle okulların tatil edildiği bildirildi.Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar cuma günü tatil edilmiştir." ifadelerine yer verildi.Nevşehir’de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle karnelerin verileceği bugün il genelinde okullar tatil edildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı dolayısıyla il genelindeki tüm ilkokul, ortaokul ve liselerin bugün tatil edilmesine karar verildiği bildirildi.Bu kararla, bölgede dün akşam etkisini artıran kar yağışı dolayısıyla Nevşehir genelindeki 56 bin 154 öğrenci yarıyıl tatiline bir gün önce başlamış oldu.