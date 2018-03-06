BBC Türkçe'den gaza getirildiğini söyleyen Selda Bağcan ile ilgili açıklama



SELDA BAĞCAN GİBİ BİR SANATÇININ KENDİNİ ÖVMESİ HAKKIDIR



RÖPORTAJIN HAM HALİNİ YAYINLAMAYA HAZIRIZ

Can Hakman

’den Aylin Yazan’a konuşan, özetle şunları söylemişti:“Ben hep ünlüydüm. İnternet 70’li yıllarda olsaydı ben şimdi herhalde Ay’a falan çıkmıştım. Ruhen… Sesim çok enteresan. Bulunmayan, hemen fark edilen, duyar duymaz insanların ‘İşte bu Selda Bağcan’dır’ diyebildiği bi ses, çok farklı… Bir de ben dişlerime falan baktırdığım zaman diyorlar ki, ‘Ağzının içi çok küçük ya…’ Ben de yeni fark ediyorum bunu. Ya diyorum, ‘Bu ses bu ağızdan nasıl çıkıyor!’ Yürekten geliyor, o yüzden… Bazen bana diyorlar ki, ‘Seni dinlediğimizde tüylerimiz diken diken oluyor.’ Ben kendi sesimi dinlediğim zaman da tüylerim diken diken oluyor… Başka birisi gibi geliyor bana. Çünkü günlük hayatımda çok mütevazı birisiyim ben. Ama sahnede böyle hindi gibi kabarıyorum. Öyle ihtirastan, heyecandan!”‘Gaza geldiğini’ söyleyen Bağcan, Hürriyet gazetesine verdiği söyleşide “Kendimi durup dururken methedecek kadar manyak mıyım? Kadın (BBC muhabiri) beni gaza getirdi” demişti.BBC Türkçe Editörü Murat Nişancıoğlu imzasıyla yayınlanan açıklamada, Bağcan’ın Hürriyet’e söylediği sözler hatırlatıldı.Açıklama şöyle devam etti:“Selda Bağcan çok önemli bir sanatçıdır. Türkiye’de yetişen en kıymetli değerlerden biridir. İngiltere’ye gelişinde BBC Türkçe’ye mülakat vermeyi kabul etmesinden çok heyecanlandık. Mülakatı keyifle yaptık ve kendisini misafir etmekten mutlu olduk. Fakat, daha sonradan bu mülakata Bağcan tarafından yöneltilen eleştirileri BBC olarak ciddiye almak zorundayız. Hem kurum olarak işimizi doğru yapıp yapmadığımızı anlamak, hem de bu mülakatı yapan BBC Türkçe çalışanı Aylin Yazan’ın mesleki onurunu de rencide eden bu eleştirilerin haklı olup olmadığını değerlendirmek açısından..”Bağcan’la yapılan mülakatın 23 dakikalık ham halini üç ayrı editörün izlediğini ve ‘gaza getirmek’, ‘komplo kurmak’, ‘hırpalamak’ gibi ifadeleri haklı gösterecek en ufak bir şeye rastlanmadığını söyleyen Nişancıoğlu “Üstelik, Selda Bağcan gibi bir sanatçının kendini övmesi hakkıdır” dedi.Nişancıoğlu şöyle devam etti: “Öncelikle BBC Türkçe’nin ne Selda Bağcan’ı ne de herhangi bir konuğunu ‘gaza getirmesi’ ya da ‘kışkırtması’ veya konuklarına ‘komplo kurması’ söz konusu olamaz. BBC, dünyanın önde gelen çoğu yayın kuruluşunun da yaptığı gibi internet ve sosyal medya platformlarında kullanıcıların daha kolay izlemelerine olanak sağlamak için, mülakatların da aralarında olduğu videoları dijital formatta yayınlıyor. Bu formatta da, videolarda sorular ekrana yazılı olarak yansıtılıyor, yanıtlar da sözlü ve alt yazılı yayınlanıyor. Nitekim, Selda Bağcan ile yapılan mülakatın yayınlanan 9 dakika 30 saniyelik bölümünde soruların yer almadığı doğru değildir. Sorular yazılı olarak ekrana yansıtılmıştır. Sayın Bağcan’la mülakatın başında kendisine formatın bu şekilde olacağı da söylenmişti.”Söyleşinin yayına girmesinin ardından sosyal medyada görüntülerden bazı klipler hazırlandığını hatırlatan BBC Türkçe, bu videolardan sorumlu olmadığını belirtti.Açıklama şöyle sona erdi: “Eğer Bağcan bu açıklamalarımızı yeterli görmezse, ya da ikna olmazsa, ancak kendisi istediği takdirde, mülakatın 23 dakikalık ham halini de yayınlamaya hazırız. Son, ama en önemli olarak da BBC çalışanı Aylin Yazan’ın işini doğru yaptığını, izlemesi keyifli, çok güzel bir video ortaya çıkardığını ve kendisine yönelik eleştirileri hiçbir şekilde hak etmediğini vurgulamak isteriz.”