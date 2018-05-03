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BBP, AK Parti listesinden seçime giriyor

AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu cumhur ittifakına bir parti daha katıldı. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Büyük Birlik Partisi'nin AK Parti listelerinden seçime gireceğini açıkladı.

03 Mayıs 2018, Perşembe 14:36
BBP, AK Parti listesinden seçime giriyor
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ile Büyük Birlik Partisi Genel Sekreteri Üzeyir Tunç açıklama yaptı.

Ünal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İttifakların ve mutabakatların önünü yasal düzenlemelerle açtık. Hüllet yapılmasın, millet iradesi üzerinden pazarlıklar yapılmasın. Bu süreç gösterdi ki hem cumhurbaşkanı adayı gösterme sürecinde hem sonra bazı siyasi partiler alışkanlıklarını ortaya koydukları pespayelik ortada. Milletin gözü önünde cereyan etmeyen ittifaklar masa başı pazarlık olarak okunur. Millet iradesi üzerinden yapılan pazarlıkları siyasi ahlakın parçası olarak görmüyoruz. Cumhur İttifakı bu milletin temsilcisidir ve lideri milletin adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır."

CHP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI


Biz şu anda kendi ittifaklarımızı oluşturuyoruz. Seçime yönelik hazırlıklarımızı yapıyoruz. Son 15 günde ana muhalefet kanadında olup bitenler, cumhurbaşkanlığı adayı gösterme, milletvekili gönderme... Türkiye'nin gündemini ve siyasetini rehin almaya hakları yok. Bizim sorumluluklarımız var, Türkiye'ye dair hayallerimiz var. Biz bunlarla ilgiliyiz.


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