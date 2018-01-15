BBP Genel Başkanı Destici'den seçim ittifakı açıklaması



"TÜRKİYE'NİN BUNA İHTİYACI VAR"

"GELİN HEP BİRLİKTE DESTEK VERELİM"

"GEREKİRSE SAVAŞIRIZ"

Serap Belovacıklı

, Best FM'de Ufuk Karcı ile "Konuşan Türkiye" programına katılarak gündemi değerlendirdi.BBP olarak kuruldukları günden bu yana geçen 25 yılda 1980 darbecileri tarafından yapılan anayasadaki tüm değişikliklere destek verdiklerini vurgulayan Destici, 15 Temmuz'da FETÖ darbesiyle karşı karşıya kaldıklarını, Türkiye'nin 15 Temmuz öncesi gibi olmasını beklemeyi doğru bulmadıklarını dile getirdi.Destici, "Barajın kaldırılmaması halinde size kendi listelerinden girme teklifi gelirse kabul eder misiniz?" sorusuna "Uyum yasalarını beklemek gerekir. Herkesin AK Parti, MHP ve BBP'nin üzerinde anlaşma sağladığı bir hususun, ittifakların yasal hale getirilmesinde mutabakat var. Her parti kendi kimliğiyle ittifak listesinde yer alacak. Bu, bütün siyasi partileri rahatlattığı gibi, birleşmenin önünü açıyor. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Sistemin en büyük kazançlarından biri bu olacak." diye konuştu.Destici, 2014'te yapılan seçimde'a destek vermemesine rağmen şu anda desteklemesinin sebebinin sorulması üzerine şunları kaydetti:"Bunun, ülke için millet için coğrafya için daha hayırlı olacağını düşündüğüm için evet diyorum. Şu anda ülkemizin içinden geçtiği şartları yok sayamayız. Suriye'nin kuzeyinde yaşananları, AB ile ABD ile yaşanan süreci, İran'da yaşanan süreci yok sayamayız. Bütün bunların hepsini değerlendirerek karar veriyoruz. Çünkü bizde sorumluluk var."Daha önce hep seçim yasasıyla ilgili şikayetlerde bulunduklarını anlatan Destici, önlerine şimdi bir fırsatın olduğunu, başta ana muhalefet ve diğer muhalefet partileri bundan kaçarsa samimiyetsizliklerinin ortaya çıkacağını anlattı.Destici, şimdi siyasi partiler ve seçim kanunlarıyla ilgili uyum yasaları üzerinde çalışıldığını dile getirerek, şöyle devam etti:"Gelin buna hep birlikte destek verelim, katkı sunalım. Yasalar çıktıktan sonra çıkan sonuca göre isteyen istediği şekilde pozisyon alır. Onlar kendi kararlarıdır. Kararımdan dolayı bizi birilerinin karalamasına hakkı yoktur. Ben AK Parti ve MHP ile birlikte bir seçim ittifakı yaparak seçimlere katılmak istiyorsam bu da yasal hale getirilmişse bundan daha doğal ne olabilir. Zaten 16 Nisan'da birlikte evet demişiz. Onun ötesinde biz milliyetçi, maneviyatçı kesimleriz. Daha geriye gidilse 1969 senesine kadar milliyetçi, maneviyatçı dediğimiz milliyetçi damar, İslamcı damar, talebe birliklerinde, komünizme karşı mücadele derneklerinde hep birlikteydiler. Daha sonra siyasi partilerin kurulmasıyla ve 1980'de yeni kurulan partilerle ayrışmalar oldu. Bunlar parti kimliklerini koruyarak ana iki akım, Türkiye'de siyaset yaparak Türkiye'de şahsi menfaatlerinden önce millet, ülke menfaatlerini önceleyen kesimler bir araya gelip parti kimliklerini koruyarak seçim ittifakı yapacaklar ve adına 'milli ittifak, milli mutabakat' dendi. Niye rahatsız oluyorsunuz?"Kendi Cumhurbaşkanı adaylarını çıkarıp çıkarmayacaklarına yönelik bir soru üzerine, henüz yetkili kurulları toplayıp bir karar vermediklerini anlatan Destici, "Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp aday olduğunu açıklarsa biz de ondan sonra kurullarımızı toplar ve kanaatimizi bir karara çeviririz. Şu anda bir kanaatimiz var ama kararımız yok." dedi., kurulan komisyona tekliflerini verdiklerini anlatarak, bu komisyonun çalışmaları kapsamında bir paketin hazırlanacağını söyledi., ABD'nin bölgeyi 30 bin kuvvetle güvenlik altına alacaklarına yönelik açıklamaları ve Türkiye'nin olası Afrin operasyonuyla ilgili görüşlerinin sorulması üzerine, Türkiye'nin yaptığı uyarılar dikkate alınmayınca önce Fırat Kalkanı Harekatı'nın yapıldığını, sonraki süreçte de İdlib operasyonunun düzenlendiğini hatırlattı.Suriye'nin kuzeyinde bir terör bölgesi kurma çalışmalarının olduğunu ifade eden Destici, "Bununla nasıl mücadele ederiz?" sorusuna, "Gerekirse savaşırız. Türkiye buna müsaade edemez." yanıtını verdi.AA