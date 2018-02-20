BBP Genel Başkanı Destici'den SP lideri Karamollaoğlu'na ziyaret

Serap Belovacıklı

'nu ziyaret etti.Saadet Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 1 saat 15 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Karamollaoğlu ve Destici, basın mensuplarına açıklamada bulundu.Karamollaoğlu, uyum yasaları ve ülkenin gündemiyle ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını belirterek, ziyaretten dolayı teşekkür etti.Destici de Saadet Partisinin yöneticilerine teşekkür ederek, görüşmenin samimi ve güzel bir ortamda gerçekleştiğini bildirdi.Karamollaoğlu'nun daha önce BBP'yi ziyaret ettiğini, uyum yasalarına ilişkin hazırladıkları taslağı paylaştığını anımsatan Destici, "Tabi sadece uyum yasaları ve ittifak değil, aynı zamanda biliyorsunuz ki Türkiye şu anda önemli bir süreçten geçiyor. Afrin operasyonu, Suriye'nin kuzeyinde yaşanan olaylar. Bunları tekrar konuşma fırsatı bulduk." diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İttifakın ismine 'Cumhur İttifakı' diyebiliriz" şeklindeki açıklamasını da değerlendiren Destici, şunları kaydetti:"Hayırlı olsun diyoruz. Başından beri bu ittifakın yanında olduğumuzu, doğru bulduğumuzu, Türkiye açısından da gerekli olduğunu hep ifade ettim. İnşallah doğru bir şekilde bütün milli, manevi, yerli olanları kucaklayacak bir şekilde tamamlanır diye ümit ediyorum."