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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Hatay'da

Destici, Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanıp Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde tedavi gören askerler ile ÖSO mensuplarını ziyaret etti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Hatay'da
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanıp Kırıkhan Devlet Hastanesinde tedavi gören askerler ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarını ziyaret etti.

Destici, kentteki programı kapsamında Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne giderek yetkililerle görüştü.

Harekatta yaralanan askerler ile ÖSO mensuplarını ziyaret eden Destici, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, harekatta görevli güvenlik mensuplarına başarı temennisinde bulundu.


"PKK/YPG'Yİ TEMİZLEYECEĞİZ"


Şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de acil şifalar dileyen Destici, şöyle devam etti:

"Rabbim, ülkemizin, milletimizin, İslam'ın ve Müslümanların yar ve yardımcısı olsun. Ordumuzu muzaffer eylesin. Suriye'de kardeşliğe ve bu savaşın bitmesine inanan bütün kardeşlerimizle hep birlikte el ele vererek hem buradan PKK'yı, YPG'yi temizleyeceğiz hem de burayı emperyalistlerden kurtaracağız. Geçmişte olduğu gibi kardeşçe yaşamaya, birlik ve beraberlik içerisinde, huzur içerisinde devam edeceğiz."

Devletin buraya bütün imkanlarını seferber ettiğini anlatan Destici, ilgililere teşekkür etti.

Destici, "Gazilerin moral ve motivasyonları nasıl?" sorusu üzerine de "Çok yüksek, gayet yüksek. Hem askerlerimizle, Mehmetçiklerimizle hem de ÖSO mensuplarıyla konuştum, bir an önce iyileşip cepheye dönme adına sabırsızlanıyorlar. Israrla sormama rağmen 'Bir arzunuz, isteğiniz var mı?' diye, her şeylerinin var olduğunu, tek arzularınız oraya gidip, orada bıraktıkları arkadaşlarıyla mücadele etmek olduğunu ifade ettiler. İçeride durumun iyi gittiğini, başarılı şekilde harekatın sürdüğünü anlattılar." ifadelerini kullandı.

AA


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