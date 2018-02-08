BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Türkiye kendi güvenliğini sağlamalıdır



"AFRİN'DEN SONRA HEDEF MÜNBİÇ"



"HAİNLER HAK ETTİĞİ MUAMELEYİ GÖRMELİ"

Serap Belovacıklı

bir dizi ziyaretlerde bulunmak amacıyla karayolu ile Ankara’dan Tokat’a geldi. Partisinin il teşkilatını ziyaret eden Destici, İl Başkanı Mustafa Omalar tarafından karşılandı. Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Destici, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin Afrin kentinde, terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik başlattığı ’Zeytin Dalı Harekatı’ hakkında açıklamalarda bulundu.Afrin’den sonra hedefin Münbiç olduğunu söyleyen Destici şöyle dedi:"Eğer ki Amerika Birleşik Devletleri yine Türkiye’ye kulaklarını kapatıp, gözlerini kapatıp, Türkiye’den gelen sağduyulu seslere cevap vermez ve gereğini yapmazsa ebetteki Türkiye Münbiç operasyonunu da gerçekleştirecektir. Türkiye’nin bu kararlılığı karşısında ABD’den bakıyoruz farklı sesler duyuyoruz. Münbiç’ten askerlerini çekmeyecekleri noktasında. Eğer çekmezler ise sonuçlarına da kendileri katlanırlar. Çünkü Türkiye kendi güvenliğini sağlamak zorundadır. Afrin’e yaptığı operasyonunun bir benzerini şayet o bölgeden teröristler çıkartılmazsa o yere gerçekleştirecektir. Hatta bununla da sınırlı kalmayacaktır. Türkiye daha sonra Suriye sınırında ne kadar terör yuvası varsa hepsinin tepesine inşallah inecektir."’Savaşa hayır’ diyenlerin PKK taraftarı olduğunu söyleyen Destici şunları şöyle konuştu:"Bu mazur bir barış isteği olarak görülemez. Burada bir ihanet söz konusudur. Dolayısıyla biz herkesi bu ihanetten geri durmaya ve bu ihanetçilere, bunların iyi yüzlerine kanarak prim vermemeye davet ediyoruz. Elbette ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti gereğini yapacaktır. Hukuk içerisinde bunlarla ilgili yapılacaklar da elbetteki haklı hukuki süreçleridir. Kim Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin varlığına, birliğine kast ediyorsa ya da kast edenlerin yanında duruyorsa onlarla ilgili de hukuki süreç işletilecektir. Kimse kusura bakmasın. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti Devlet’inin, bu büyük Türk milletinin üzerinde değildir. Herkes haddini bilecek. Ve her Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşının boynunun borcudur Zeytin Dalı Harekâtının yanında durmak. Kahraman Mehmetçiğin, ordumuzun, askerimizin, polisimizin terörle mücadelede yanında durmak her Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşının boynunun borcudur. Bu harekatın yanında durmayanlar hainlerdir. Hainler de hak ettiği muameleyi görmelidir" diye konuştu.DHA