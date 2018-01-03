15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

SON DAKİKA

BBP Genel Merkezi'nde yangın!

Ankara'da BBP Genel Merkezi'nde yangın çıktı. Yangının Başkanlık Divanı toplantısı sırasında, Genel Başkan Mustafa Destici'nin odasında bulunan klimanın patlaması sonucu meydana geldiği öğrenildi. 

03 Ocak 2018, Çarşamba 19:02
BBP Genel Merkezi'nde yangın!
Ankara'da Büyük Birlik Partisi genel merkezinin bulunduğu binada yangın çıktı. İddiaya göre binada önce patlama oldu. Patlama, Genel Başkanlık makamının olduğu katta, divan toplantısı sırasında meydana geldi. 

Yangınla ilgili konuşan BBP Genel Başkan Yardımcısı Ünsal Karabulut, "Biz divan toplantımızı yapmaktaydık. Dışarı çıktığımızda her tarafı duman kaplamıştı. Arakadaşlarımız tahliye ettik. Klima patlaması. Genel Başkanın kendi makamında kullandığı klima patladı. Nasıl patladıysa" dedi. 



Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları ardından söndürüldü. Yangında can kaybı olmadı. 

Fotoğraf: @sufisound

DESTİCİ AÇIKLAMA YAPTI

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezindeki çıkan yangın sonrası açıklama yaptı. Geçmiş olsun dileklerinde bulunan Destici, "Öncelikle sağlık ekibimize, itfaiyeye ve polis ekiplerimize çok teşekkür ediyorum. Yangın başlangıcında polis ekibinin burada geçerek hemen itfaiyeyi harekete geçirdi. İtfaiye çok hızlı bir şekilde olaya müdahale etti. Yangın tamamen söndürüldü. Yukarıda emniyet olay yeri ekipleri inceleme yapıyor" dedi.

Yangın sırasında bir alt katta toplantı halinde olduklarını söyleyen Destici, "Divan toplamızın sonlarına doğru bir anda yukarıda patlama sesi duyuldu. Arkadaşlara 'bir bakın' dedik. Giden arkadaşlarımız geri dönmeyince bir arkadaş daha gönderdik, 'Yangın var' dediler. Binayı çok süratli bir şekilde boşattık. Daha sonra bilgi aldık. Yangın sırasında odam boştu. Özel kalem müdürümüz patlama sesini duyuyor, içeri girdiğinde etrafı duman kapladığını fark ediyor, odanın camlarını açıyor. Camları açıp havalandırma çalıştığı sırada kendisi hareket edemez hale geldi. Diğer arkadaşlar müdahale etti" diye konuştu.

‘CUMHURBAŞKANI, BAŞBAKAN ARADI’

Yangının klimanın patlaması sonucu çıktığını tahmin ettiklerini söyleyen Destici, "İtfaiye yangını söndürdü. Emniyet şu anda inceleme yapıyor. Sonrasında olay açığa kavuşacak. Allah'a hamt ediyoruz ki büyük bir bela olmadan can kaybı olmadan bunu atlattık. Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan olmak üzere yetkililer arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Bilgi aldılar. Herkes hassasiyet gösterdi. Başta emniyet olmak üzere itfaiye ekiplerine teşekkür ediyoruz" dedi. 

Bu arada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'da BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi telefonla arayarak genel merkez binasında çıkan yangın hakkında bilgi aldı, olaydan duyduğu üzüntüyü belirterek, geçmiş olsun dileklerini iletti. 

 CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKANDAN  DESTİCİ'YE GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi telefonla aradığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP genel merkezinde yangın çıktığına dair haberlerin ardından, Destici'yi telefonla arayarak olay hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, binada toplantı sırasında meydana gelen olaydan üzüntü duyduğunu belirterek, Genel Başkanı Destici'nin şahsında tüm BBP camiasına geçmiş olsun dileklerini ilettiği kaydedildi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın da  Destici'yi telefonla arayarak genel merkez binalarında çıkan yangın hakkında bilgi aldığı öğrenildi. Yıldırım'ın olaydan duyduğu üzüntüyü belirterek, geçmiş olsun dileklerini ilettiği kaydedildi.

DHA

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Başbakan Binali Yıldırım'ın acı günü

Başbakan Binali Yıldırım'ın acı günü
Alaattin Çakıcı'nın yeğeni olarak bilinen Adem Çakıcı'yı vuranlar yakalandı

Alaattin Çakıcı'nın yeğeni olarak bilinen Adem Çakıcı'yı vuranlar yakalandı
Antalya'da hortum çıktı

Antalya'da hortum çıktı
PKK'ya finans sağlayan 14 kişi tutuklandı

PKK'ya finans sağlayan 14 kişi tutuklandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan uyuşturucu satıcılarına sert çıkış

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan uyuşturucu satıcılarına sert çıkış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakarete tutuklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakarete tutuklama
Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu, SP lideri Temel Karamollaoğlu ile görüşecek

Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu, SP lideri Temel Karamollaoğlu ile görüşecek
HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik’e hapis cezası 

HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik’e hapis cezası 
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Abdullah Gül iddialarına yanıt

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Abdullah Gül iddialarına yanıt

İsyan eden anne Ece Üner'i canlı yayında ağlattı!

İsyan eden anne Ece Üner'i canlı yayında ağlattı!
Görünmeyen 'dövme' polisliğe engel olmayacak (Dövmesi olan polis olabilir mi?)

Görünmeyen 'dövme' polisliğe engel olmayacak (Dövmesi olan polis olabilir mi?)