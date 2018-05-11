BBP'li Mustafa Destici'den İYİ Parti'ye geçen 15 CHP'li vekil açıklaması

"HERKES İSTEDİĞİNE İMZA VERİR"

Serap Belovacıklı

, parti genel merkezinde Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ve beraberindeki heyeti kabul etti.Destici, görüşmede yaptığı konuşmada,'ın İran'la nükleer anlaşmadan çekilme kararına işaret ederek bunun, İran'ın yanıbaşındaki Türkiye ve sınırdaki illeri olumsuz etkileyebileceğini belirtti. Destici, bu etkileri azaltmak için alınması gereken tedbirler noktasında parti olarak üzerlerine düşen her türlü çalışmayı yapacaklarını söyledi.Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Destici, İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin CHP'ye dönüşüne ilişkin soru üzerine, bunu başından itibaren doğru bulmadıklarını ve onaylamadıklarını ifade ettiklerini anımsattı. Destici, "Tam bir tiyatroydu. Talimatla gittiler, talimatla geldiler. Bu, Türk demokrasisine bir ayıp olarak geçti. İnsanların bir emir kulu, bir robot gibi yönetilemeyeceğini de artık herkesin bilmesi lazım. Bu, Türk siyasi tarihinde büyük bir ayıp olarak yerini aldı." değerlendirmesinde bulundu.Bir soru üzerine bütün cumhurbaşkanı adaylarına saygıları olduğunu ifade eden Destici, şunları kaydetti:"Bütün adaylara, ister parti grup kararıyla ister 100 bin imzayla olsun, saygımız var. O imzayı verenlerin hepsine saygımız var. Çünkü onların hepsi Türkiye Cumhuriyeti devletinin vatandaşı. İlla beğendiğiniz gibi hareket etmek gibi bir mükellefiyet içerisinde değildirler. Zaten demokrasi budur. Herkes istediğine imza verir, istediği şekilde aday olur. Burada aranan şey genel ve siyasi ahlaka, siyasi etiğe, edebe ve adaba uygun hareket etmek. Biz bunu tavsiye ediyoruz. Bizim çizgimiz bu. Bundan sonra da bu çizgi üzerinde siyaset yapmaya devam edeceğiz."