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BDDK'dan 14 milyon kişiye mesajla son çağrı

BDDK'nın 17 Ağustos'tan 31 Aralık'a ardından da 31 Ocak'a uzattığı internetten kredi kartı ile alışverişe tanınan onay süresinde sona geldi.Yarından sonra sona erecek işlemle ilgili BDDK'dan yeni bir süre uzatımı olmayacağı konusunda çok net duruş gelirken, bankalar da dün itibariyle onay vermeyen yaklaşık 14 milyon kartın sahibini mesaj yağmuruna tutmaya başladı

BDDK'dan 14 milyon kişiye mesajla son çağrı
Milyonlarca kart sahibine 2 kez tanınan süre uzatımında sona gelindi. Yeni bir süre uzatımının daha olmayacağı onay işleminde kart sahiplerinin bankaların uygulamalarından, telefonla (Arama ya da SMS) veya şubeye giderek bu işlemi gerçekleştirebilecek. 2 gün içinde söz konusu işlemi yapmayan kartların internet üzerinden alışveriş işlemleri 1 Şubat Perşembe günü itibariyle tamamen işleme kapatılacak.


14 MİLYON ONAYSIZ KART VAR


Türkiye'de 45 milyon banka kartı bulunuyor. BDDK'dan alınan son rakamlara göre ise 45 milyon kart içinden şimdiye kadar 31 milyon kart için talep alındı. İnternetten alışveriş için 'Onay' alınamayan kart sayısı ise 14 milyon olarak belirtiliyor. 14 milyon kartın kullanım alışkanlıklarına bakıldığında bu rakamın 3'te 1'i yani 5.5 milyonu ile internet üzerinden alışveriş yapıldığı ifade edildi.
 

ONAY İÇİN SON 2 GÜN!


Kartlarla internetten alışveriş ve ödeme yapılabilmesi için kart sahiplerinin onay vermesine yönelik süre 2 gün sonra 31 Ocak'ta sona eriyor. İlk başta 17 Ağustos’ta son diye açıklanan onay süreci, yeteri kadar kart sahibine ulaşılamamasından kaynaklı önce 31 Aralık'a ardından 1 ay daha uzatılarak 31 Ocak'a ertelenmişti.
 

MESAJ YAĞMURU BAŞLADI


Bankalarda sürenin bitmesine günler kala harekete geçerek 14 milyon kart sahibine mesajlar göndermeye başladı. Yollanan mesajlarda kart sahiplerine 31 Ocak'a kadar 'Onay' verilmemesi halinde BDDK Kurul Kararı gereği kartlarının internet üzerinden alışverişe kapatılacağı uyarısında bulunuldu.


31 OCAK SONRASI DA ALIŞVERİŞE AÇTIRILABİLİR


31 Ocak 2018 olarak belirlenen uygulamaya geçiş tarihi sonrasında da kart sahiplerinin kartlarını internet işlemlerine açmak için onay vermesi ya da tercihlerini değiştirmesi halinde internete açık kartını kapalı, kapalı kartını açık hale getirmesi her zaman mümkün olacak.


KARTLAR ONLİNE ALIŞVERİŞE NASIL AÇILIR?


Online alışveriş onayı için 3 yöntem bulunuyor. Kullanıcılar bankanın mobil uygulama veya internet sitesinin ayarlar kısmından, telefonla (Arama ya da SMS) ve şubeye giderek bu işlemi gerçekleştirebilecek. 


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