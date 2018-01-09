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Bebeğin cinsiyeti nasıl belli olur?

Erken gebelik haftasında ultrasonografi cihazının gelişmişliğine bağlı olarak bebeğin cinsiyeti 13–16 gebelik haftasında belli oluyor. Ancak bu dönemde genital bölgede kordonun izlenmesi yanıltıcı da olabiliyor. Ailesinde hemofili, renk körlüğü ve kas erimesi gibi X kromozomuna bağlı hastalıklar taşıyan gebelerde cinsiyet tayini ayrıca önem taşıyor

09 Ocak 2018, Salı 12:43
Bebeğin cinsiyeti nasıl belli olur?
Ultrasonografi ile anne karnında bebeğin cinsiyetinin tespitinin gebelik haftasına bağlı olarak mümkün olduğunu belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Filiz Candan Topuz, erken gebelik haftasında cinsiyet belirlenmesinin bakılan ultrasonografi cihazının gelişmişliğiyle de ilgili olduğunu kaydetti.

CİNSİYET TESPİTİ KIZ BEBEKLERDE DAHA GEÇ OLUYOR

Özellikle erkek bebeklerin erken tanınabildiğini ancak erken gebelik haftasında genital bölgede kordonun izlenmesinin yanıltıcı olabileceğini belirten Op. Dr. Filiz Candan Topuz, kız bebeklerin tespitinin bu nedenle daha geç olduğunu söyledi.

CİNSİYETİ SAPTAMAK BAZI DURUMLARDA ZORUNLU

Cinsiyet tayininin gerekli olduğu bazı zorunlu durumlardan söz eden Op. Dr. Filiz Candan Topuz ailesinde hemofili, renk körlüğü ve kas erimesi (Duchenne tipi kas distrofisi) gibi X kromozomuna bağlı geçen otozomal resesif hastalıkları taşıyan gebelerde, bebeğin bu hastalıkları taşıyıp taşımadığının belirlenmesi için cinsiyet tayininin önemli olduğunun altını çizdi.. Bu hastalıklarda annenin taşıyıcı olduğunu belirten Op.Dr. Filiz Candan Topuz, hastalığın erkek çocukta ortaya çıktığını belirtti.
 
Bu tür durumlarda prenatal tanı testleri, amniosentez (amnios suyunun incelenmesi) ve CVS (plasentadan biopsi alınması) ile cinsiyeti kesin olarak saptamak mümkün olabiliyor.


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